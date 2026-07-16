VK holdingi RuStore uygulama mağazasını satma kararı aldı

·2·Teknoloji
VK holdingi RuStore uygulama mağazasını satma kararı aldı

Rusya'nın en büyük teknoloji holdinglerinden biri olan VK, en önemli projelerinden biri olan RuStore uygulama mağazasını satmak için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Bu karar, platformun ülkede yabancı servislerin kısıtlandığı bir dönemde ana alternatif olarak oluşturulması nedeniyle Rus teknoloji pazarındaki beklenmedik değişikliklerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket basın servisinden verilen bilgiye göre, platformun yüzde 100 hissesi RuStore geliştiricisi olan şirketin yönetimine geçecek. Özellikle alıcı olarak platformun CEO'su Dmitriy Pankrushev gösterildi. Bu anlaşma sonucunda mağazanın tamamen bağımsız bir yönetime geçmesi bekleniyor.

Bağımsız gelişim ve yeni planlar

RuStore ekibi, bu değişiklikten sonra da platformu geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Temel amaç; kullanıcılar, geliştiriciler ve ortaklar için servisin istikrarlı çalışmasını sağlamak, yeni özellikler eklemek ve uygulama kataloğunu genişletmektir. Bu durum, platformun pazar segmentindeki yerini korumasına hizmet edecektir.

Şimdilik anlaşmanın finansal şartları, satın alma bedeli ve tamamlanması için kesin tarihler açıklanmadı. Uzmanlara göre, böyle büyük bir projenin yönetime satılması, VK'nın stratejik kaynaklarını diğer alanlara, özellikle sosyal ağlara ve içerik hizmetlerine yönlendirmesine olanak tanıyacak.

Hatırlatmak gerekirse, RuStore projesi Mayıs 2022'de Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı himayesinde VK (eski adıyla Mail.ru Group) tarafından başlatılmıştı. O dönemde bu adım, Google Play ve App Store gibi küresel platformlara yönelik yaptırımların arttığı bir ortamda yerel geliştiricileri destekleme önlemi olarak görülmüştü.

Şubat 2023'te platform, beta testlerini başarıyla tamamlayarak tam modda çalışmaya başlamıştı. Günümüzde RuStore, binlerce uygulamayı bünyesinde barındırıyor ve Rusya pazarında Android cihazlar için en popüler yerel mağazalardan biri haline geldi. Artık platformun geleceği yeni sahipleri tarafından belirlenecek.

VKRuStoreRusyaTeknolojiUygulamalar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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