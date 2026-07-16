Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisi

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki bir başka yolculuğu beklenmedik ve acı bir şekilde sona erdi. Yarı final mücadelesinde Arjantin ile karşılaşan "Üç Aslan", son dakikalarda galibiyeti elinden kaçırarak turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Bu mağlubiyet, takımın lideri Jude Bellingham için gerçek bir duygusal yıkım oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Atlanta'daki stadyumda oynanan maçta İngiltere, Anthony Gordon'ın golüyle öne geçmişti. Ancak karşılaşmanın sonlarına doğru Arjantin baskıyı artırarak iki gol buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Real Madrid'in yıldızı Bellingham, turnuva boyunca takımını sırtlamış olsa da, bu kez çabaları finale çıkmak için yeterli olmadı.

Goal.com'un haberine göre, maçın ardından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu duygularına hakim olamadı. Turnuva boyunca 7 gole doğrudan katkı sağlayan (Norveç maçındaki dublesi dahil) futbolcu için bu mağlubiyet, kariyerinin en zor anlarından biri oldu. Euro 2024 finalindeki yenilgi ve Real Madrid'deki zorlu sezonun ardından Bellingham, bu kez İngiltere'yi 1966'dan beri ilk kez Dünya Kupası finaline taşımayı hedefliyordu.

Thomas Tuchel'in taktik hatası ve eleştiriler

Maç sonu basın toplantısında İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi. Teknik adam, öndeyken savunma ağırlıklı bir taktiğe (beşli savunma) geçme kararının hata olduğunu kabul etti. Ona göre bu değişiklik takımı pasif bir duruma düşürdü ve inisiyatifi Arjantin'e verdi.

"Beşli savunmaya geçmeye karar verdik çünkü sahada çok fazla boşluk oluşmuştu. Arjantin risk aldı ve tempoyu yükseltti. Biz ise tam tersine, elimizdekini kaybetme korkusuyla geri çekildik. Teknik direktör olarak bu hatadan sorumluyum" dedi Alman çalıştırıcı.

Buna rağmen, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Mark Bullingham, teknik direktöre olan güvenini koruyor. Haberlere göre Thomas Tuchel, İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar görevinde kalacak. Teknik direktörün kendisi de istifa etme niyeti olmadığını ve sözleşmesinin sonuna kadar çalışacağını doğruladı.

Bellingham'ın taraftarlara mesajı

Mağlubiyetin ardından Jude Bellingham oldukça samimi ve acı dolu bir röportaj verdi. Taraftarlara yıllardır aynı şeyleri söylemekten yorulduğunu ancak bu kez şampiyonluğa gerçekten çok yaklaştıklarını belirtti. "Bu çok acı verici. İngiltere ile bu başarıya ulaşmayı çok istiyordum. Şu an aklımda sadece hayal kırıklığı ve acı var, taraftarlardan özür dilerim" dedi.

Bu mağlubiyet, İngiliz futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açıyor. Takımın kadrosu ve potansiyeli yüksek görülse de, kritik anlarda tecrübe ve taktiksel istikrar eksikliği göze çarptı. Artık "Üç Aslan" dikkatini gelecek turnuvalara çevirmek zorunda.