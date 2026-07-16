Xiaomi ondan fazla popüler akıllı telefonuna desteği kesti

·30·Teknoloji
Xiaomi ondan fazla popüler akıllı telefonuna desteği kesti

Çinli teknoloji devi Xiaomi, resmi destek listesini (End of Life — EOL) güncelledi. Buna göre şirket, Xiaomi, Redmi ve Poco markaları altında piyasaya sürülen 10 model için yazılım güncellemelerini durdurdu. Bu, söz konusu cihazların artık sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda kritik güvenlik yamalarını da almayacağı anlamına geliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'a göre, bu listeye giren akıllı telefon ve tabletler için HyperOS işletim sisteminin yeni sürümleri, hata düzeltme paketleri ve aylık güvenlik yamaları artık yayınlanmayacak. Bu durum, kullanıcıların kişisel verilerinin ve cihaz güvenliğinin zamanla zayıflayabileceği anlamına geliyor.

Hangi modeller listeye dahil edildi?

Destek süresi sona eren cihazlar arasında hem amiral gemileri hem de orta segment temsilcileri bulunuyor. Aşağıdaki modeller artık güncellenmeyecek:

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro tabletleri;
  • Poco X5 5G ve Poco X5 Pro 5G;
  • Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E ve Redmi 10 5G.
Belirtmek gerekir ki, bazı modellerdeki kısıtlamalar belirli bölgesel sürümleri ilgilendiriyor. Örneğin, Xiaomi 12 serisi için güncellemelerin durdurulması şimdilik Çin, Endonezya ve Rusya pazarları için tasarlanan varyantları kapsıyor; global sürümlerde durum biraz farklı olabilir. Ancak genellikle bölgesel kısıtlamaların ardından, global modellerde de destek kısa süre içinde sona eriyor.

Desteğin sona ermesinin nedenleri ve sonuçları

Bu akıllı telefonların çoğu piyasaya çıkalı üç-dört yıl oldu. Örneğin, Xiaomi 12 ve 12 Pro modelleri 2022 yılında tanıtılmıştı. Poco X5 ve Redmi Note 12T Pro gibi nispeten daha yeni cihazlar 2023 yılında satışa sunulmuş olsa da, yazılım döngülerinin sonuna gelindiği kabul edildi.

Xiaomi, güncellenmiş ve uzatılmış destek politikasını sadece 2025 yılından itibaren uygulamaya koyuyor. Yukarıdaki modeller bu yeni kurallar yürürlüğe girmeden önce üretildiği için uzun vadeli güncelleme garantisinden mahrum kaldılar. Bu durum, Poco X5 Pro gibi modellerin kullanıcılarını cihazlarını yenilemeyi düşünmeye zorluyor.

Yazılım güncellemelerinin durması, cihazın hemen bozulacağı anlamına gelmez. Akıllı telefonlar tüm işlevlerini yerine getirmeye devam edecektir, ancak zamanla yeni uygulamalarla uyumluluk azalabilir ve siber saldırılara karşı savunmasız hale gelebilirler. Uzmanlar, böyle bir durumda bankacılık uygulamaları ve kişisel verilerle çalışırken dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

XiaomiHyperOSAkıllı TelefonTeknolojiRedmi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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