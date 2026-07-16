Fransa'da ötenazi yasası resmen onaylandı

hastalara yaşamlarına gönüllü olarak son verme (ötenazi) hakkı tanıyan yasa tasarısını onayladı. Bu konuda Le Monde gazetesi haber verdi.

Yeni yasaya göre, bu haktan yalnızca Fransa vatandaşları veya ülkede daimi ikamet eden reşit bireyler yararlanabilecek. Ötenazi, yalnızca ağır ve tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, şiddetli fiziksel veya zihinsel acı çeken ve ağrıları başka yöntemlerle hafifletilemeyen hastalar için uygulanacak.

Ayrıca hastanın kararının tamamen gönüllü, bilinçli ve defalarca teyit edilmiş olması şarttır. Tüm kararlar doktorlar tarafından incelenecektir. Fransa'da ötenazi için ölüme yol açan özel ilaçlar kullanılacaktır.

Yasa tasarısı 291 milletvekilinin desteğini alırken, 241 milletvekili aleyhte oy kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararı 2022 yılında Fransız halkına verdiği bir sözün yerine getirilmesi olarak değerlendirdi. Macron, yasa tartışmalarının karşılıklı saygı ve yapıcı bir ruhla gerçekleştiğini vurguladı.

Günümüzde İsviçre, Hollanda, Kanada, İspanya, Avusturya ve Portekiz dahil olmak üzere dünya genelinde 12 ülkede ötenaziye izin verilmektedir. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle Fransa, bu listedeki 13. ülke olacak.

Uzmanlar ötenazinin farklı biçimleri olduğunu belirtiyor. Örneğin, dolaylı ötenazide güçlü ağrı kesiciler ölüm sürecini hızlandırabilir. Pasif ötenazide ise hastanın isteği üzerine onu hayatta tutan tıbbi cihazlar kapatılır.