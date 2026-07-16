Jude Bellingham ve Valentin Barco arasındaki kavga: Yeni görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

·4·Spor
Jude Bellingham ve Valentin Barco arasındaki kavga: Yeni görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve Arjantin milli takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan gerginlik futbol kamuoyunun gündeminde. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham ile Arjantinli Valentin Barco arasındaki tartışmayı yansıtan yeni görüntüler, İngiliz orta saha oyuncusunun agresif hareketlerinin nedenini açıklığa kavuşturdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İlk yayınlarda Bellingham'ın rakibine vurduğu görülse de, sosyal medyada taraftarlar tarafından çekilen videolar olayların çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Goal.com'un haberine göre, İngiltere'nin 1-2'lik mağlubiyetinin ardından Bellingham, Arjantin yedek kalecisiyle el sıkışırken Barco ona hakaret içerikli sözler söyledi. İspanyolca bilen Bellingham bu sözlere dayanamadı ve rakibinin kafasına vurdu.

Sahadaki provokasyonlar ve duygu patlaması

Bu durum hızla tırmandı ve Barco, İngiliz futbolcuyu itti. Deneyimli savunma oyuncusu Nicolas Otamendi de olaya müdahale etti. İngiltere milli takımı kalecileri James Trafford ve Dean Henderson kavgayı durdurmaya çalışırken, forvet Ollie Watkins öfkeden deliye dönen Bellingham'ı olay yerinden uzaklaştırdı.

Valentin Barco'nun maç boyunca sahaya girmemesine rağmen, karşılaşma sırasında ve sonrasında İngiliz oyuncuları kışkırtmakla meşgul olduğu ortaya çıktı. Özellikle Enzo Fernandez skoru eşitledikten sonra, genç futbolcunun saha boyunca koşarak İngiltere temsilcilerinin gözü önünde provokatif bir şekilde kutlama yaptığı videolara yansıdı.

Bellingham tüm maç boyunca Arjantin temsilcilerinin fiziksel baskısı altında kaldı. Leandro Paredes ve Cristian Romero gibi futbolcular da maç boyunca Jude Bellingham'a karşı sert ve provokatif hareketlerde bulundular. Bu durum, son düdük çaldığında futbolcunun duygularını kontrol edememesine yol açtı.

Thomas Tuchel'in taktiksel hatası ve mağlubiyetin nedenleri

İngiltere milli takımının mağlubiyeti sadece sahadaki kavgalarla değil, taktiksel hatalarla da ilgili. Anthony Gordon'ın attığı golden sonra teknik direktör Thomas Tuchel savunma ağırlıklı bir oyuna geçmeye karar verdi. Ancak bu karar işe yaramadı ve Arjantin baskıyı artırarak Lautaro Martinez'in golüyle galibiyeti kaptı.

Tuchel maçtan sonra mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi ve takımının çok pasif oynadığını kabul etti. Bellingham ise 60 yıldır şampiyonluk bekleyen taraftarlardan özür dileyerek, bu mağlubiyetin kariyerindeki en acı anlardan biri olarak kalacağını vurguladı.

  • İngiltere, Arjantin'e 1-2 mağlup oldu;
  • Jude Bellingham, Barco ile kavga ettiği için ceza alabilir;
  • Thomas Tuchel taktiksel değişikliklerin hata olduğunu kabul etti.

Jude BellinghamİngiltereArjantinDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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