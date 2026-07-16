Starlink ve NTT Docomo iş birliği: Japonya uzaydan iletişimde öncülük ediyor

·2·Teknoloji
Starlink ve NTT Docomo iş birliği: Japonya uzaydan iletişimde öncülük ediyor

Uydu üzerinden doğrudan iletişim teknolojileri dünya pazarında yeni bir aşamaya geçiyor. SpaceX şirketine ait Starlink projesi, Japonya'nın en büyük iletişim operatörü NTT Docomo ile iş birliği içinde büyük bir başarıya ulaştığını duyurdu. Son verilere göre, Starlink Direct to Cell hizmetini kullananların sayısı Japonya'da 5 milyonu aştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu teknoloji, standart akıllı telefonların özel ek donanımlara ihtiyaç duymadan doğrudan uzaydaki uydular aracılığıyla iletişim kurmasını sağlıyor. ixbt.com yayınına göre, Temmuz 2026 itibarıyla kaydedilen bu rakam, uzay ve mobil iletişim entegrasyonunun ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. NTT Docomo bu hizmeti Nisan 2026'da başlatmıştı.

Uzaydaki mobil baz istasyonları

Starlink Direct to Cell teknolojisinin özelliği, uzaydaki uyduları bir nevi "uçan baz istasyonlarına" dönüştürmesidir. Bu sistem sayesinde 4G (LTE) standardını destekleyen standart akıllı telefonlar ile mesajlaşmak, uygulamaları kullanmak ve veri aktarımı yapmak mümkündür. En önemlisi, bu hizmet geleneksel yer üstü baz istasyonlarının ulaşamadığı bölgelerde bile kararlı bir şekilde çalışmaktadır.

Japonya'daki kullanıcılar kıyıdan 12 deniz mili uzaklıkta olduklarında bile iletişimde kalma imkanına sahip oldular. Bu durum dağlık bölgelerde, ücra köylerde ve deniz seviyesinde iletişim kalitesini kökten iyileştirmeye hizmet ediyor. NTT Docomo ismi, Japonca'daki "dokomo" (her yerde) kelimesiyle uyumlu olup, şirket Starlink ile yaptığı iş birliği sayesinde bu anlamı tam olarak doğrulamaktadır.

Acil durumlarda hayati çözüm

Japonya'nın coğrafi konumu ve doğal afet riski yüksekliği nedeniyle, böyle bir kararlı iletişim sistemi stratejik öneme sahiptir. Depremler veya tsunamiler sonucunda yer üstü altyapısının zarar görmesi durumunda, Starlink uyduları kesintisiz iletişimi sağlayan tek kaynak olarak hizmet verebilir.

Şu anda Japonya'nın diğer büyük operatörleri, SoftBank ve KDDI dahil olmak üzere, bu teknolojiyi aktif olarak test etmektedir. Uzmanlara göre, uzaydan doğrudan akıllı telefona iletilen sinyal, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde "ölü bölgeler" veya iletişim olmayan alanlar kavramını tamamen ortadan kaldıracaktır.

Özbekistan gibi dağlık ve geniş çöl bölgelerine sahip ülkeler için de bu teknoloji gelecekte büyük beklentiler vaat ediyor. Hizmet şimdilik sınırlı ülkelerde çalışıyor olsa da, SpaceX küresel kapsamı genişletmeye devam ediyor.

StarlinkSpaceXNTT DocomoUyduTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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