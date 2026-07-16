Arjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıya

İngiltere karşısında alınan dramatik galibiyetin ardından Arjantin milli takımı çevresinde yeni bir kriz patlak verdi. Futbolcuların açtığı Malvinas Adaları ile ilgili siyasi pankart nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu, FIFA tarafından disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir.

Galibiyet kutlamasında tartışmalı pankart

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Final düdüğünün ardından Lisandro Martínez ve Giovani Lo Celso, üzerinde 'Malvinas Adaları Arjantin'indir' yazılı bir pankart açarak tribündeki taraftarlara gösterdi. Pankartın nereden getirildiği henüz net değil.

Bu hareket, İngiltere ile Arjantin arasındaki bölgesel anlaşmazlığı yeniden futbol sahasına taşıdı.

FIFA kuralları neleri yasaklıyor?

FIFA, stadyumlarda siyasi içerikli bayrak, pankart, kıyafet ve diğer materyallerin sergilenmesini yasaklamaktadır. Futbol kuralları ayrıca oyuncuların formalarında siyasi, dini veya kişisel slogan ve görsellerin bulunmamasını da şart koşar.

İhlalin doğrulanması durumunda ceza şu şekillerde olabilir:

Arjantin Futbol Federasyonu'na para cezası;

federasyona resmi uyarı;

bireysel futbolculara yönelik disiplin cezası;

gelecek maçlar için ek kısıtlamalar.

Ancak cezanın türü ve miktarı, FIFA dosyayı resmi olarak inceleyip kararını verdikten sonra belli olacak.

İngiltere soruşturma talep etti

İngiltere İş Dünyası Bakanı Peter Kyle, FIFA'yı olayı resmi olarak soruşturmaya çağırdı. Kyle, siyasi meselelerin Dünya Kupası'ndan ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

Reuters haberinin yayınlandığı an itibarıyla FIFA, olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla Arjantin'e ceza verildiğine dair haberler henüz doğrulanmadı; konu olası bir disiplin soruşturmasından ibaret.

Bu yazı neden bu kadar tartışmalı?

Falkland Adaları Birleşik Krallık kontrolündeki bir denizaşırı bölgedir. Arjantin ise buraya Malvinas Adaları der ve bölge üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürür.

2 Nisan 1982'de iki devlet arasında silahlı çatışma başladı. Arjantin güçlerinin 14 Haziran'da teslim olmasının ardından Birleşik Krallık adalar üzerindeki kontrolünü korudu.

74 gün süren savaşta 649 Arjantinli, 255 İngiliz askeri ve üç ada sakini hayatını kaybetti. Bölgenin aidiyeti konusundaki siyasi tartışma hala çözülmüş değil.

Final öncesi ekstra baskı

Arjantin, 19 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak. Lionel Scaloni'nin öğrencileri üst üste ikinci şampiyonluğa bir adım kalmışken, saha dışındaki bu kriz futbolcular üzerinde ek baskı yaratabilir.

Sportif açıdan Arjantin büyük bir zaferi kutladı. Ancak siyasi slogan içeren pankart, kutlamayı olası bir disiplin dosyasına dönüştürdü.

Şimdi asıl soru şu: FIFA olayı basit bir uyarıyla mı kapatacak, yoksa final öncesi Arjantin'e ciddi bir ceza mı uygulayacak?