.ru ve .rf alan adı bölgeleri: Sahip sayısı site sayısından daha hızlı artıyor

Rusya segmentindeki ulusal alan adı bölgeleri olan .ru ve .rf adreslerinde ilginç bir eğilim gözlemleniyor. 2026 yılının ilk yarısının sonuçlarına göre, bu bölgelerdeki alan adı sahiplerinin (yöneticilerinin) sayısı, doğrudan kayıtlı site sayısından çok daha hızlı arttı. Bu durum, pazardaki yeni katılımcıların aktivitesi ve dijital kimlik gereksinimlerindeki değişikliklerle açıklanıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Kommersant gazetesinin .RU/.RF alan adları koordinasyon merkezinin verilerine dayandırdığı habere göre, yılın ilk altı ayında .ru bölgesindeki alan adı sayısı 6,1 milyona ulaştı. Altı ay içinde 81,5 bin yeni adres eklenmiş olsa da, büyüme hızı geçen yılın aynı dönemine göre %1,3'e kadar yavaşladı. Aksine, Kiril alfabesindeki .rf bölgesinde büyüme hızlandı ve toplam alan adı sayısı 803 bine ulaştı.

Yönetici sayısında keskin artış

İstatistiksel analizler, alan adı sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin sayısının çok daha yüksek bir oranda arttığını gösteriyor. Özellikle .ru bölgesinde yönetici sayısı 188,6 bin (+%9,15), .rf bölgesinde ise 34,3 bin (+%10,28) artış gösterdi. Uzmanlara göre bu durum, büyük alan adı portföylerinin genişletilmesinden ziyade, pazara yeni girişimcilerin girmesinden kaynaklanıyor.

Bu değişikliklere birkaç faktör neden oluyor:

Sahiplik tanımlama konusundaki yeni yasal gerekliliklere hazırlık;

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi markaları için özel adresler rezerve etmesi;

Belirli pazarlama kampanyaları ve kısa vadeli projeler için özel alan adları oluşturma uygulaması.

Özbekistanlı kullanıcılar ve girişimciler için de bu süreçler önem taşıyor. Rusya internet segmenti (Runet) ile iş birliği yapan yerel ihracatçılar ve IT uzmanları için .ru bölgesinde kısa ve akılda kalıcı adreslerin azalması, .rf bölgesinde ise seçenek imkanının geniş olması önemli bir sinyaldir.

Kiril alfabesindeki alan adlarına ilgi artıyor

.rf bölgesindeki büyüme hızının artması, Rusça çevrimiçi mağazaların gelişimi ile bağlantılıdır. Kiril alfabesindeki adresler yerel kitle için anlaşılır ve hatırlanması kolay olduğundan, birçok şirket ana sitelerine ek olarak bu bölgeden de yer ayırmaktadır.

Bununla birlikte, .ru bölgesindeki büyümenin yavaşlaması pazarın doygunluğu ile açıklanmaktadır. En çekici ve kısa alan adları zaten rezerve edilmiş durumda, bu da yeni kullanıcıları alternatif bölgeler veya daha uzun isimler seçmeye zorluyor. Gelecekte alan adı sahiplerinin sayısındaki artış, dijital ekonomide hizmet veren kuruluşlar arasındaki rekabetin daha da şiddetleneceğinin bir göstergesidir.