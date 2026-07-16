SpaceX dünyanın en büyük roketini fırlatma rampasına yerleştirdi

·28·Teknoloji
SpaceX dünyanın en büyük roketini fırlatma rampasına yerleştirdi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay keşif tarihindeki en güçlü roket sistemi olan Starship'in bir sonraki uçuşu için son hazırlıkları tamamladı. Teksas'taki Starbase uzay üssünde Ship 40 gemisi ve Booster 20 güçlendiricisi birleştirilerek fırlatma öncesi konumuna getirildi. Bu 13. uçuşun uzay teknolojileri gelişiminde yeni bir aşama başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NASASpaceflight verilerine göre, devasa roketin montaj süreci Mechazilla olarak bilinen özel kulenin mekanik "kolları" yardımıyla gerçekleştirildi. Bu teknoloji, roketi sadece monte etmekle kalmayıp gelecekte onu havada yakalamak için de tasarlandı ve SpaceX'in yeniden kullanılabilir sistemler konusundaki liderliğini sergiliyor.

Teknik güncellemeler ve testler

Bu görev için hazırlanan Super Heavy Booster 20 güçlendiricisi, 10 Temmuz'da 33 Raptor motorunun tamamını kapsayan statik testten başarıyla geçmişti. Buna karşılık Ship 40 gemisi de 6 motorun 60 saniyelik çalışma durumu kontrol aşamasını tamamladı. Bu seferki gemi, V3 modifikasyonunun ikinci örneği olup öncekilerden daha büyük yakıt tankları ve geliştirilmiş motorlarıyla ayrılıyor.

Uçuş programına göre 90 dakikalık fırlatma penceresi, yerel saatle 16 Temmuz günü saat 17:45'te açılacak. Özbekistan saatiyle bu olay 17 Temmuz sabahına denk geliyor. Uzmanlar bu uçuş sırasında birkaç karmaşık görevi yerine getirmeyi hedefliyor:

  • Roket aşamalarının başarılı bir şekilde ayrılması;
  • Açık uzayda Ship 40 motorlarının yeniden ateşlenmesi;
  • Faydalı yükün (Starlink uyduları) yörüngeye bırakılması;
  • Gemi ve güçlendiricinin belirlenen bölgeye yumuşak iniş yapması.
Bildirildiğine göre geminin içinde Starlink V3 model yeni nesil uydular bulunacak. Ancak bu cihazlar yörüngede kalmayacak. Starship ile birlikte suborbital yörüngede hareket edecekler ve görev sonunda atmosfer katmanlarında yanmaları planlanıyor. Bu yöntem, yeni sistemleri gerçek yük ile test etme imkanı sağlıyor.

Özbekistanlı uzay meraklıları için de bu olay büyük önem taşıyor, çünkü Starship projesinin başarısı gelecekte uydu iletişimi maliyetlerinin düşmesine ve küresel internet kapsamının genişlemesine doğrudan etki edecek. SpaceX bu uçuşla Mars ve Ay görevleri için temel oluşturmaya devam ediyor.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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