OnePlus markası ABD ve Avrupa pazarlarından çekiliyor: Stratejik geri çekilmenin nedenleri

Akıllı telefon pazarında “amiral gemisi katili” olarak bilinen cihazlarıyla tanınan OnePlus, beklenmedik bir açıklama yaptı. Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında yeni ürünlerin satışını durduracağını resmen duyurdu. Bu karar, küresel elektronik pazarındaki fiyat artışları ve yeni cihazlara olan talebin düşmesi zemininde alındı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'a yapılan resmi açıklamada, OnePlus'ın faaliyetlerini gözden geçirdiği ve Batı pazarlarından çıkma kararı aldığı belirtildi. Buna rağmen şirket, mevcut kullanıcıların haklarının tamamen korunacağını, özellikle satış sonrası servis hizmetleri ve yazılım güncellemelerinin garanti altında olduğunu vurguluyor. Bloomberg raporuna göre bu süreç, OnePlus'ın ana şirketi olan Oppo bünyesindeki kapsamlı kurumsal yeniden yapılanmanın bir parçasıdır.

Küresel kriz ve “RAMageddon”un etkisi

Uzmanlara göre, OnePlus'ın bu kadar radikal bir adım atmasına birçok faktör neden oldu. IDC ve Counterpoint analiz ajansları, 2026 yılında akıllı telefon sevkiyat hacminin yüzde 13'ten fazla azalacağını tahmin ediyor. Bunun temel nedeni olarak, sektör uzmanlarının “RAMageddon” olarak adlandırdığı bellek çipi kıtlığı gösteriliyor. Bu durum üretim maliyetlerini artırarak şirketleri stratejilerini değiştirmeye zorluyor.

Görünen o ki OnePlus, sadece Batı'da değil, aynı zamanda Çin dışındaki en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'da da faaliyetlerini sınırlamayı planlıyor. Counterpoint verilerine göre, geçen yıl şirketin ABD pazarındaki payı yüzde 1'in altına düştü. Bu durum, markanın küresel genişleme döneminin sona erdiğini gösteriyor.

Markanın geleceği ve yeni yönelimler

OnePlus markası 2013 yılında Pete Lau ve Carl Pei tarafından kurulmuştu. Başlangıçta teknoloji meraklıları için uygun fiyatlı ancak güçlü Android akıllı telefonlar sunan şirket, zamanla premium segmente geçti ve Nord serisi aracılığıyla orta sınıfı da hedefledi. Ancak rekabetin artması ve Oppo ile entegrasyon süreci, markanın özgünlüğünü etkiledi.

Şirket artık tüm dikkatini Çin iç pazarına odaklamayı planlıyor. Uluslararası arenada ise Oppo, daha başarılı kabul edilen Realme markasını geliştirmeye devam edecek. Özellikle İskandinav ülkeleri gibi bölgelerde Realme akıllı telefonları ön planda olacak.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber şimdilik doğrudan bir etki yaratmayacak, çünkü ülkemize bu cihazlar genellikle BAE veya Çin pazarları üzerinden girmektedir. Ancak küresel bir markanın büyük pazarlardan çekilmesi, teknoloji dünyasındaki büyük değişimlerin bir sinyali olarak kabul ediliyor.