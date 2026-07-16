2026 Dünya Kupası'ndaki en büyük başarı: Messi dünkü galibiyetten sonra mutlak rekor kırdı!

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi futbol dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası yarı finali kapsamında İngiltere'ye karşı oynanan dramatik mücadelede (2:1) Messi, iki asist yaparak takımını İspanya ile oynanacak büyük finale taşıdı.

Bu maçla birlikte 39 yaşındaki efsane, Dünya Kupaları tarihindeki en büyük ve eşsiz rekorları resmileştirdi.

Zamin.uz futbol tarihindeki bu tarihi gerçeği ve iki büyük efsane olan Messi ile Ronaldo'nun dünya kupalarındaki performans analizini sunuyor.

Her maçta bir skor katkısı!

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan 7 maçta hanesine 8 gol ve 4 asist yazdırmayı başardı. Dünya kupalarındaki genel istatistikleri ise akıl almaz bir seviyeye ulaştı:

Dünya Kupalarındaki toplam maç sayısı: 33 maç

Atılan goller: 21 gol

Gol pasları (asistler): 12 asist

«Gol+asist» sistemine göre toplam puan: 33 puan

Tarihi rekor: Messi, Dünya Kupaları tarihinde tam 33 maçta forma giyerek 33 gol ve asist kaydetti. Bu, her maçta ortalama bir gol pozisyonuna doğrudan katkı sağlamak anlamına geliyor. Böyle bir istikrar, dünya kupaları tarihinde henüz kimseye nasip olmadı!

Messi ve Ronaldo: Dünya Kupalarındaki fark ne kadar?

Zamanımızın iki büyük futbolcusu arasındaki rekabet, Dünya Kupalarında da açıkça görülüyor. Beş kez «Altın Top» sahibi Cristiano Ronaldo da bu 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla 5 maçta sahaya çıktı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Ancak genel dünya kupası istatistikleri konusunda Messi, rakibinin oldukça önüne geçti.

Aşağıdaki tabloda iki efsanenin Dünya Kupalarındaki genel performansları karşılaştırılmıştır:

Göstergeler Lionel Messi (Arjantin) Cristiano Ronaldo (Portekiz) Dünya Kupalarındaki maçlar 33 maç 27 maç Atılan gol sayısı 21 gol 11 gol Yapılan asistler 12 asist 2 asist «Gol+pas» sistemindeki toplam puan 33 puan 13 puan Ortalama verimlilik (maç başına) 1.00 0.48

Sırada — Büyük final!

Artık Lionel Messi önderliğindeki Arjantin milli takımını 2026 Dünya Kupası'nın kader belirleyici final maçı bekliyor. İngilizleri turnuvadan eleyen «Albiceleste», finalde İspanya milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, 39 yaşındaki Messi için Dünya Kupası'ndaki genel rekorlarını daha da geliştirmek ve kariyerinin en parlak noktalarından birine imza atmak için harika bir fırsat.