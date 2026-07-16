Gordon, Messi'ye karşı oynadıktan sonra bir gerçeği anladığını söyledi

·5·Spor
Gordon, Messi'ye karşı oynadıktan sonra bir gerçeği anladığını söyledi

İngiltere milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline çok yaklaştı ancak Arjantin son dakikalarda maçı çevirmeyi başardı. Yarı finalin ardından Anthony Gordon mağlubiyetin acısını gizlemedi ve Lionel Messi'nin sahadaki seviyesinin hayal ettiğinden bile daha yüksek olduğunu itiraf etti.

Gordon İngiltere'yi finale yaklaştırmıştı

Maçın 55. dakikasında Gordon, Arjantin ağlarını sarsarak İngiltere'yi öne geçirdi.

Thomas Tuchel 'in takımı bu üstünlüğü maçın son bölümlerine kadar korudu. Ancak Arjantin baskıyı artırarak, Enzo Fernandez'in 85. dakikadaki golü ve Lautaro Martinez'in uzatma dakikalarındaki vuruşuyla maçı 2-1 kazandı.

Önemli anlar

Dakika

Anthony Gordon golü

55

Enzo Fernandez golü

85

Lautaro Martinez golü

90+2

Maç sonucu

Arjantin — 2-1

«Düşündüğümden daha güçlüymüş»

Metindeki alıntıya göre Gordon, yıllardır Messi'nin Barcelona formasıyla sonuçlara nasıl etki ettiğini izlediğini belirtti.

«Bugün ise onun hakkında düşündüğümden bile daha güçlü bir futbolcu olduğunu bir kez daha anladım» dedi Gordon.

Messi'nin hareketlerini televizyondan izlemek başka, yarı final gibi yüksek baskılı bir maçta ona doğrudan rakip olmak bambaşka bir deneyimdi.

39 yaşındaki Arjantinli gol atamadı ancak maçın sonunda Arjantin'in her iki golünün de mimarı oldu. Hareketleri, İngiltere savunmaya çekildiği anda maçın ritmini değiştirdi.

Messi yine kritik anda sahneye çıktı

İngiltere uzun süre Messi'ye rahat alan bırakmamaya çalıştı. Ancak Arjantin kaptanı, oyunun en kritik anında etkisini artırdı.

Önce Enzo Fernandez'in skoru eşitlemesine yardımcı oldu, ardından Lautaro Martinez'in galibiyet golünün asistini yaptı. Arjantin böylece üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Gordon'un itirafı da tam olarak bu noktaya işaret ediyor: Messi maç boyunca sürekli hızlı koşmayabilir ancak tek bir isabetli hamleyle rakibin tüm emeğini boşa çıkarabilir.

«Kupayı Barcelona'yı seven biri alacak»

Gordon mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu söylese de, final hakkında esprili bir teselli de buldu.

Metindeki alıntıya göre, Dünya Kupası'nın her halükarda Barcelona'yı çok seven birine nasip olacağını vurguladı.

Burada bir tarafta Barcelona tarihinin en büyük futbolcularından biri olan Messi'den bahsediliyor. Diğer tarafta ise İspanya kadrosunda Lamine Yamal gibi Katalan kulübünün önde gelen temsilcileri bulunuyor.

Finalde iki futbol nesli karşılaşıyor

Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederken, Arjantin İngiltere karşısında dramatik bir galibiyet elde etti.

Kritik mücadelenin ana hikayelerinden biri Messi ve Yamal arasındaki sembolik karşılaşma olacak. Bir tarafta Barcelona tarihini değiştiren efsane, diğer tarafta ise kulübün yeni nesil yıldızı.

Gordon için dünya kupası hayali yarı finalde sona erdi. Ancak sahayı, Messi'nin gerçek gücünü yakından hisseden futbolculardan biri olarak terk etti.

Sizce 2026 Dünya Kupası'nı Messi mi kaldıracak, yoksa İspanya'nın yeni nesli mi kazanacak?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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