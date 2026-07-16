Bellingham'ın acı dolu mesajı: «Bizi affedin»

·5·Spor
Bellingham'ın acı dolu mesajı: «Bizi affedin»

İngiltere, 2026 Dünya Kupası finaline çıkmaya sadece dakikalar kala Arjantin'in baskısına dayanamadı. Ağır mağlubiyetin ardından Jude Bellingham taraftarlara seslenerek takımın bir kez daha kritik aşamada elenmesi nedeniyle özür diledi.

«Bu beni tamamen yıktı»

Bellingham, Arjantin'e karşı oynanan yarı finalin ardından duygularını gizlemedi. Kendisini İngiltere ile Dünya Kupası finaline gidecek neslin bir parçası olarak görmeyi çok istediğini vurguladı.

«Bir kez daha taraftarlardan başarısız bir performans nedeniyle özür dilemek zorunda kalmak beni tamamen yıktı. Bizi affedin», ifadeleri Fabrizio Romano'ya atfedilen haberde yer aldı.

Bu kısa mesaj, mağlubiyetin İngiliz futbolcular için ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Takım finale çok yakındı ancak son dakikalar tüm planları değiştirdi.

İngiltere öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı

Yarı finalin 55. dakikasında Anthony Gordon, İngiltere'yi öne geçirdi. Thomas Tuchel'in öğrencileri uzun süre skoru korudu ancak maçın sonunda Arjantin büyük bir baskı kurdu.

Enzo Fernández 85. dakikada skoru eşitledi. Uzatmalarda Lautaro Martínez galibiyet golünü atarak Arjantin'i finale taşıdı. Lionel Messi her iki gole de asist yaptı.

Önemli anlar

Dakika

İngiltere'nin golü

55

Arjantin'in beraberlik golü

85

Galibiyet golü

90+2

Maç sonucu

İngiltere — Arjantin 1:2

Bellingham belirleyici bir etki yaratamadı

İngiliz orta saha oyuncusu maçı tamamlamasına rağmen gol veya asist katkısı veremedi.

Arjantin'in baskıyı artırdığı son dakikalarda İngiltere'nin merkezde top kontrolü zorlaştı. Bellingham ve arkadaşları hücum etmek yerine savunma yapmak zorunda kaldı.

Tuchel de mağlubiyet sonrası alınan taktiksel kararların sorumluluğunu üstlendi. Takımın finale çok yaklaştığını ancak Arjantin'in maç sonunda inisiyatifi tamamen ele geçirdiğini kabul etti.

Taraftarlardan özür dilemek gerekir mi?

Bellingham'ın mesajında büyük bir sorumluluk duygusu var. Ancak İngiltere yarı finale kadar geldi ve son dünya şampiyonuna karşı uzun süre önde götürdüğü bir maç oynadı.

Bu nedenle sosyal medyada bazı taraftarlar futbolcuların özür dilemesine gerek olmadığını savunuyor. BBC Match of the Day tartışmalarında da birçok kişi Bellingham ve takıma destek verdi.

Ancak futbolcunun kendisi için sonuç farklı algılandı: Hedef yarı finale çıkmak değil, kupayı İngiltere'ye getirmekti.

İngiltere için turnuva henüz bitmedi

Thomas Tuchel'in takımı şimdi üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak. Arjantin ise finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bronz madalya yarı finalin acısını tamamen silmeyecek. Ancak İngiltere için turnuvayı galibiyetle bitirmek ve geleceğe güvenle bakmak için hala bir fırsat var.

Bellingham'ın hayali bitmedi

Jude Bellingham bu dünya kupasında İngiltere'nin ana liderlerinden biri oldu. Yarı finalde ise beklediği final bileti elinden kaçtı.

Taraftarlara söylediği «Bizi affedin» sözü mağlubiyetin acısını yansıtıyor. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun önünde daha birçok büyük turnuva ve yeni fırsatlar var.

Sizce İngiliz futbolcular yarı finale çıktıktan sonra taraftarlardan özür dilemeli miydi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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