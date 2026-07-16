Jude Bellingham ve Lionel Messi arasındaki sözlü tartışma: İngiliz yıldız ne dedi?

·83·Spor
Jude Bellingham ve Lionel Messi arasındaki sözlü tartışma: İngiliz yıldız ne dedi?

Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere ve Arjantin arasındaki şiddetli mücadele, sadece gollerle değil, orta sahadaki duygusal çatışmalarla da akıllarda kaldı. Karşılaşma sırasında İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham ve efsanevi Lionel Messi arasında yaşanan sözlü tartışma birçok kişinin dikkatini çekti. Bu olaydan sonra Bellingham durumu açıklığa kavuşturarak o anlarda aslında neler yaşandığını anlattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arjantin milli takımının 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ilk yarısında hakemin kararı tartışmalara yol açtı. Güney Amerikalılar lehine verilen kararın ardından Bellingham ve Messi tartışmaya başladı. Goal.com'un haberine göre, bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırsa da genç orta saha oyuncusu bunu oyunun bir parçası olarak görüyor.

Sahadaki duygular ve karşılıklı iletişim

Bellingham'ın ifadelerine göre, kendisi ve Messi arasındaki diyalog sadece oyun pozisyonlarına dayanıyordu ve herhangi bir kişisel husumet yoktu. AS gazetesine verdiği röportajda Bellingham, "Messi ile sohbet mi? Aslında fauller hakkında tartışıyorduk. Ciddi bir şey değildi. Herkesin bunu büyük bir olay haline getireceğine eminim ama aslında hiçbir şey yok" diyerek durumu açıkladı.

İngiliz futbolcu tartışmanın detaylarını şöyle aktardı: "Ben biraz önce yapılan bir faulden bahsettim, o ise 'Peki ya bana yapılan faul?' diye sordu. Ben de ona: 'Sen bunu kaldıracak kadar güçlüsün' diye cevap verdim. Bu sadece üst düzey bir oyunun parçası, hepsi bu."

Mağlubiyet acı verici ama Messi ile oynamak bir onur

Sahada gergin anlar yaşanmış olsa da, Bellingham maçtan sonra Lionel Messi hakkında olumlu ifadeler kullandı. Mağlubiyetin acı verici olmasına rağmen, tarihin en büyük futbolcularından birine karşı oynamayı büyük bir onur olarak gördüğünü vurguladı. İngiltere milli takımının bir büyük turnuvadan daha kupasız ayrılması onun için büyük bir darbe oldu.

"Elbette mağlup taraftayım ve bu çok acı verici. Ancak en iyilerden birine karşı oynamak bir ayrıcalık. İngiltere ile nihayet başarıya ulaşan takımın bir parçası olmayı çok istemiştim. Taraftarlara yıllardır duydukları şeyleri tekrar söylemek çok zor. Bunun için onlardan özür dilerim" diye ekledi futbolcu.

Bu karşılaşma, İngiltere'nin uluslararası arenadaki uzun süredir beklenen şampiyonluk hayalini bir kez daha erteledi. Jude Bellingham gibi genç yıldızlar için bu deneyimin gelecekteki zaferlerin temeli olması bekleniyor. Messi önderliğindeki Arjantin ise yoluna devam ederek turnuvanın ana kahramanı oldu.

Jude BellinghamLionel MessiİngiltereArjantinFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2026 Dünya Kupası finali: Arjantin ve İspanya karşılaşmasında şanslar ne?2026 Dünya Kupası finali: Arjantin ve İspanya karşılaşmasında şanslar ne?Bugün, 15:452026 Dünya Kupası'ndaki en büyük başarı: Messi dünkü galibiyetten sonra mutlak rekor kırdı!2026 Dünya Kupası'ndaki en büyük başarı: Messi dünkü galibiyetten sonra mutlak rekor kırdı!Bugün, 14:54Bellingham'ın acı dolu mesajı: «Bizi affedin»Bellingham'ın acı dolu mesajı: «Bizi affedin»Bugün, 14:50Gordon, Messi'ye karşı oynadıktan sonra bir gerçeği anladığını söylediGordon, Messi'ye karşı oynadıktan sonra bir gerçeği anladığını söylediBugün, 14:45Chelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeChelsea sosyal medya hatası nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeBugün, 14:39Arjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıyaArjantin final öncesi ceza tehlikesiyle karşı karşıyaBugün, 14:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı