SpaceX hisseleri sert düştü: Şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar azaldı

·28·Teknoloji
SpaceX hisseleri sert düştü: Şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar azaldı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, borsa piyasasında ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya kaldı. Tarihin en büyük halka arz (IPO) sürecinin ardından şirket hisselerinin fiyatı önemli ölçüde düşerek yatırımcılar arasında endişe yarattı. Financial Times'ın verilerine göre, bu düşüş sonucunda SpaceX'in piyasa değeri kısa sürede 1 trilyon dolardan fazla azaldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Haziran ayı ortasında şirketin hisseleri en yüksek noktası olan 225 dolara kadar yükselmişti. Ancak sonrasında kotasyonlar yaklaşık yüzde 40 oranında düzeltme yaşadı ve bir hisse fiyatı IPO dönemindeki 135 dolarlık seviyenin bile altına düştü. Bu durum sadece şirketin itibarını değil, aynı zamanda kurucusu Elon Musk'ın kişisel servetini de doğrudan etkiledi.

Elon Musk'ın serveti ve piyasa konjonktürü

Milyarderin SpaceX'teki hisselerinin değeri, hisselerin ucuzlamasıyla 1,2 trilyon dolardan 760 milyar dolara geriledi. Kağıt üzerindeki bu kayıplar gerçek nakit kaybı anlamına gelmese de, Musk'ın dünyanın en zenginleri listesindeki konumuna ve yatırım çekiciliğine gölge düşürebilir. Aynı zamanda, haziran ayı sonunda piyasaya sürülen şirket tahvilleri de değer kaybetti.

İşlemlerin sonunda hisse fiyatları biraz toparlanarak 135 dolarlık psikolojik sınırın üzerinde kapandı. Uzmanlara göre, bu tür yüksek volatilite (fiyatların keskin değişkenliği), uzay teknolojileri gibi yüksek riskli sektörler için tipik bir durumdur. Uluslararası piyasalardaki bu tür değişimler, küresel ekonomik trendleri anlamak için önemli bir sinyal niteliğindedir.

Bankalar ve yatırımcılar için kârlı anlaşma

İlginç olan şu ki, hisse fiyatları düşmesine rağmen IPO sürecini organize eden taraflar büyük kâr elde etmeyi başardı. Bu süreçte yer alan 20'den fazla yatırım bankası toplamda 500 milyon dolar civarında komisyon ücreti kazandı. Bu, finans kuruluşları için yılın en kârlı anlaşmalarından biri oldu.

Ayrıca, borsa yatırımcıları da fiyatlardaki bu keskin dalgalanmalardan yararlanmayı bildi. Yüksek volatilite, kısa vadeli spekülasyonlar yoluyla büyük kâr elde etme fırsatı yarattı. SpaceX gelecekte Mars'ı fethetmeyi ve Starlink projelerini genişletmeyi hedeflese de, şu an için finansal istikrarı borsa piyasasındaki havaya güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyor.

SpaceXElon MuskIPOBorsaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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