Lionel Messi, İngiltere karşısında alınan galibiyeti Diego Maradona'ya adadı

·2·Spor
Lionel Messi, İngiltere karşısında alınan galibiyeti Diego Maradona'ya adadı

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında alınan zorlu galibiyetin ardından duygularını gizleyemedi. Atlanta'da oynanan dramatik mücadelede Arjantinliler 2-1'lik skorla galip gelerek turnuvada finale yükseldi. Maç sonrasında Messi, bu başarıyı efsanevi Diego Maradona'nın anısına adadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın ardından TyC Sports'a röportaj veren Lionel Messi, bu galibiyetin tüm ülke için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Özellikle rakibin İngiltere olması nedeniyle maçın önemi iki katına çıkmıştı. Messi, Maradona'nın ruhunun bu zaferden dolayı mutlu olduğuna inandığını belirtti.

"Hiç şüphesiz Diego bunu yukarıdan büyük bir keyifle izliyor. Bugün onun için çok özel bir gündü. Ona böyle bir sevinç yaşatabildiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet onun için de layık bir hediye oldu," dedi Inter Miami forveti.

Tarihi rekabet ve özel atmosfer

Arjantin ile İngiltere arasındaki rekabet, futbol dünyasının en şiddetli rekabetlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tarih, Maradona'nın meşhur "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü" ile İngilizleri turnuva dışına ittiği 1986 Dünya Kupası'na dayanıyor. Goal.com'un haberine göre, maçtan sonra Messi'ye Maradona'nın 1986'daki o maçta giydiği formanın bir kopyası hediye edildi.

Lionel Messi, maç başlamadan önce marşlar çalarken stadyumdaki atmosferin çok farklı olduğunu söyledi. Taraftarların tezahüratları ve maçın tarihi ağırlığı, futbolculara ek sorumluluk yükledi. Messi, duyguları kontrol etmenin zor olduğunu ancak takımın bunu sahada olumlu bir yöne kanalize edebildiğini ifade etti.

Arjantin milli takımı şimdi Pazar günü oynanacak final maçında unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi için bu, kariyerindeki bir diğer tarihi fırsat. Takım, lideri etrafında kenetlenmiş bir şekilde bir sonraki şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Bu galibiyet sadece final bileti olarak değil, aynı zamanda Arjantin futbol geleneklerinin devamlılığı olarak da değerlendiriliyor. Maradona'nın mirasının takıma ilham vermeye devam ettiği, Messi'nin sözlerinde açıkça görüldü.

Lionel MessiArjantinDiego MaradonaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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