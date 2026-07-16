Çin, orman yangınlarıyla mücadele için dronlu araç geliştirdi

·31·Dünya
Çin, orman yangınlarıyla mücadele için dronlu araç geliştirdi

Çin'de, orman yangınlarıyla mücadelede yeni teknolojilerin kullanımına yönelik özel bir itfaiye aracı tanıtıldı. Söz konusu araç, su bombaları taşıyan dronlarla donatılmış olmasıyla dikkat çekiyor.

Aracın aynı anda 10 dron taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. İhtiyaç duyulduğunda dronlar hızla havalanarak, geleneksel araçların ulaşmakta zorlandığı dağlık ve ormanlık bölgelere uçuyor ve yangını ilk aşamada söndürmeye yardımcı oluyor.

Uzmanlarbu tür bir teknolojinin yangın noktalarına hızlı ulaşım, alevlerin geniş alanlara yayılmasını önleme ve kurtarma ekiplerinin güvenliğini sağlama konusunda büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yeni buluş sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından orman yangınlarıyla mücadelede modern ve etkili bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Birkaç dron, dumanla kaplı ormanın üzerinde uçuyor.
ÇinOrman Yangınıİtfaiye AracıDron TeknolojisiTeknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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