Tottenham, Lucas Bergvall için Nottingham Forest'ın teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi hareketleniyor. Londra ekibi Tottenham, yetenekli orta saha oyuncusu Lucas Bergvall için Nottingham Forest tarafından gönderilen resmi teklifi reddetti. İsveçli futbolcu, şu anda "Orman Korucuları"nın transfer pazarındaki ana hedefi haline geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, Nottingham Forest, yakın zamanda Elliot Anderson'ı Manchester City'ye 116 milyon sterlinlik rekor bir bedelle sattıktan sonra yerini uygun bir adayla doldurmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, 20 yaşındaki Bergvall'ı bu pozisyon için ideal seçenek olarak görüyor. Ancak Tottenham, oyuncusunu bırakmaya şimdilik niyetli değil.

Nottingham Forest'ın kararlılığı ve transfer detayları

İlk ret cevabına rağmen Nottingham Forest mücadeleden vazgeçmiyor. Gelen bilgilere göre kulüp, yakın zamanda İsveçli yetenek için iyileştirilmiş yeni bir teklifle gelmeye hazırlanıyor. Tottenham ise oyuncu için belirlediği net fiyat ödenmediği sürece anlaşmaya onay vermeyeceğini bildirdi.

Lucas Bergvall, Londra kulübüne 2024 yılında Djurgården'den 8,5 milyon sterlin karşılığında katılmıştı. İlk sezonu oldukça başarılı geçti: Futbolcu kulüpte yılın oyuncusu seçildi ve Tottenham'ın 17 yıllık aradan sonra Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

De Zerbi'nin gelişi ve kadrodaki değişiklikler

Durum, bu yılın mart ayında Roberto De Zerbi'nin teknik direktör olarak atanmasının ardından değişti. İtalyan teknik adamın yönetiminde Bergvall ilk 11'deki yerini kaybetti ve sadece bir kez maça ilk 11'de başladı. Bu nedenle futbolcu, yeni meydan okumalara hazır olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine iletti.

Tottenham'ın transfer pazarındaki hareketliliği de Bergvall'ın ayrılma ihtimalini artırıyor. Kulüp, yaz transfer döneminde Matheus Fernandes için 85 milyon sterlin ve Sandro Tonali için 100 milyon sterlin harcadı. Bu durum orta sahadaki rekabeti keskinleştirdi. Goal.com'un eklediğine göre sadece Bergvall değil, forvet Richarlison da takımdan ayrılabilir; Torino ekibi Juventus oyuncuya ciddi ilgi gösteriyor.

Bergvall'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor. Nottingham Forest, Londra ekibinin talep ettiği bonservis bedelini ödemeyi kabul ederse, İsveçli yetenekli futbolcunun yeni sezona başka bir takımda başlaması neredeyse kesin.