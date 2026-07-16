Barcelona, Lautaro Martínez transferine geri döndü: Ancak büyük bir engel var

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'i attığı kritik golle finale taşıyan Lautaro Martínez, yeniden Barcelona'nın radarına girdi. Katalan kulübünün, Inter kaptanını hücum hattını güçlendirmek için ana adaylardan biri olarak gördüğü belirtiliyor.

Barcelona, Arjantinli forveti izliyor

El Nacional gazetesine göre, Barcelona merkez forvet pozisyonu için seçenekleri değerlendiriyor ve Lautaro Martínez kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Katalanlar onu ceza sahasında etkili olan, stoperleri üzerine çeken ve az pozisyondan bile gol çıkarabilen saf bir golcü olarak değerlendiriyor. Kaynak, Lautaro'nun oyun tarzının Lamine Yamal ve Pedri etrafında kurulan hücum hattına uyum sağlayabileceğini belirtiyor.

Ancak şu an için Barcelona veya Inter tarafından resmi görüşmelerin başladığına dair bir bilgi verilmedi.

Bu transfer daha önce de gerçekleşmemişti

Barcelona'nın Lautaro'ya ilgisi yeni bir durum değil. Arjantinli futbolcu, 2020 yılında Katalan ekibine transfer olmaya çok yaklaştığını, hatta bu konuyu Lionel Messi ile görüştüğünü açıklamıştı.

O dönemde kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmış ve Martínez, Inter'de kalmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Barcelona'nın Arjantinli forvete olan ilgisi yeniden gündeme geliyor.

Ana engel: Uzun vadeli sözleşme

Lautaro Martínez'in Inter ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Bu durum, İtalyan kulübüne görüşmelerde güçlü bir el veriyor ve futbolcuyu uygun bir bedelle transfer etme ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, Mayıs ayında Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Lautaro'nun Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı. Futbolcunun kendisi de Milano'da mutlu olduğunu ve kulüp ihtiyaç duyduğu sürece takımda kalmak istediğini ifade etmişti.

Bu nedenle mevcut haberler resmi olarak doğrulanmış bir transfer değil, sadece olası bir seçenek ve söylenti düzeyinde kalıyor.

Yarı finaldeki gol ilgiyi artırdı

Lautaro, 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere maçına yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmanın son dakikalarında Lionel Messi asistinden sonra kafa vuruşuyla galibiyet golünü atarak Arjantin'in 2-1 kazanmasını sağladı.

Bu sonuç, Arjantin'i tarihinde yedinci kez Dünya Kupası finaline taşıdı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Büyük bir maçta atılan böyle bir gol, Lautaro'nun transfer piyasasındaki değerini daha da artırabilir.

Finalden sonra durum netleşir mi?

Barcelona'nın ilgisinin ciddi bir adıma dönüşmesi için kulübün önce Inter ile anlaşması, ardından futbolcuyu İspanya'ya taşınmaya ikna etmesi gerekecek.

Şimdilik Lautaro'nun odak noktası Dünya Kupası finali. Ancak turnuva sona erdiğinde, geleceği Avrupa transfer piyasasının ana konularından biri haline gelebilir.

Sizce Lautaro Martínez, Barcelona'nın hücum hattına uygun mu?