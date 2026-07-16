Yapay zeka mobil internet hızını artırıyor: T2 operatörü yeni sistemi devreye aldı

Rusya merkezli iletişim operatörü T2, mobil internet kalitesini artırmak amacıyla yapay zeka tabanlı benzersiz bir sistemi uygulamaya başladı. Bu teknoloji, her abone için ağ parametrelerinin bireysel ve otomatik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Şirket uzmanları, yeni çözümün mobil internet hızını en az yüzde 10 oranında artıracağını belirtiyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor. haber

Bu yenilikçi proje, makine öğrenimi (machine learning) algoritmalarına dayanıyor. Sistem; sinyal kalitesini, cihazın konumunu, ağdaki genel yükü ve akıllı telefonların teknik özelliklerini gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Toplanan veriler ışığında yapay zeka, veri iletim verimliliğini artırmak için en uygun frekans bandı kombinasyonlarını seçiyor.

Teknolojinin çalışma prensibi ve verimliliği

ixbt.com verilerine göre, yeni sistem özellikle ağ yükünün arttığı zamanlarda yüksek verimlilik gösteriyor. Bu gibi durumlarda yapay zeka, kullanıcının cihazının kapasitesini dikkate alarak frekans kaynaklarını yeniden dağıtıyor. Bu da kalabalık alanlarda bile istikrarlı ve hızlı bir internet deneyimi sağlıyor.

Şu anda bu teknoloji, Altay Krayı ve Altay Cumhuriyeti'ndeki 200'den fazla baz istasyonunda başarıyla test edildi. Proje kapsamında Aleysk, Zarinsk, Belokurixa gibi şehirler ve birçok büyük köy kapsama alanına dahil edildi. İlk sonuçlar beklenenden daha olumlu çıktı ve aboneler için bağlantı kalitesi önemli ölçüde iyileşti.

Operatör, yıl sonuna kadar bu sistemi bin baz istasyonuna daha entegre etmeyi planlıyor. Gelecekte Barnaul, Biysk ve Rubsovsk gibi büyük şehirler de yapay zeka kontrollü ağa dahil edilecek. Bunun, mobil iletişim pazarında teknolojik yarışın yeni bir aşamasını başlatması bekleniyor.

Özbekistan ve bölgesel perspektifler

Mobil iletişim alanında yapay zeka kullanımı küresel bir eğilim haline geliyor. Özbekistan'ın önde gelen mobil operatörleri de ağlarını modernize etmek için benzer akıllı çözümleri inceliyor. T2'nin deneyimi, ek frekans kaynakları olmadan bile mevcut kapasitelerin yazılım optimizasyonu yoluyla hız artışının mümkün olduğunu gösteriyor.

Özetle, yapay zekanın telekomünikasyon sektörüne entegrasyonu sadece hızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılar için hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu tür teknolojik çözümlerin gelecekte 5G ağlarının daha verimli yönetilmesinde de temel bir rol oynayacağı şüphesizdir.