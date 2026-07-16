Honor dünyanın ilk robot kameralı akıllı telefonunu piyasaya sürüyor

·27·Teknoloji
Honor dünyanın ilk robot kameralı akıllı telefonunu piyasaya sürüyor

Çinli teknoloji devi Honor, mobil cihaz pazarında devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, benzersiz "robotik" kameraya sahip Honor Robot Phone akıllı telefonu için resmi ön sipariş tarihlerini duyurdu. Bu cihaz, sadece hareketli optik sistemiyle değil, aynı zamanda kompakt boyutları ve ultra güçlü bataryasıyla da sektör uzmanlarının ilgi odağında. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Honor CEO'su Li Szyan'ın açıklamasına göre, MWC 2026 fuarında ilk kez sergilenen bu yenilikçi cihaz seri üretime hazır. Şirket tarafından yayınlanan yeni posterlerde, akıllı telefonun Silver White (gümüş beyaz) ve Graphite Black (grafit siyah) olmak üzere iki farklı renkte sunulacağı görülüyor. Cihazın arka paneli dikey çizgili bir dokuya sahip olup görsel olarak modern ve fütüristik bir görünüm sunuyor.

Teknik yetenekler ve devrim niteliğinde kamera

ixbt.com verilerine göre, Honor Robot Phone akıllı telefonunun en temel özelliği, büyük dikdörtgen bir blokta yer alan kamera sistemidir. Tahminlere göre bu blokta 200 MP ana sensör, ultra geniş açılı kamera ve periskopik telefoto lens bulunuyor. "Robot kamera" teknolojisinin ise lensin farklı açılara otomatik dönmesi veya odağı akıllı bir şekilde takip etmesi gibi işlevler sunması bekleniyor.

Akıllı telefonun bir diğer dikkat çekici yönü ise ergonomisidir. Günümüzde büyük ekranlı cihazların moda olduğu bir dönemde, Honor 6,3 inçlik kompakt bir ekranı tercih etti. Bu, kullanıcılara cihazı tek elle kullanma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Ancak küçük boyutuna rağmen, iç donanım kapasitesi şaşırtıcı derecede yüksek.

Güç ve verimlilik uyumu

Cihazın donanım kısmının, en yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 amiral gemisi yonga seti ile donatılması bekleniyor. Bu, AI ile çalışırken ve ağır oyunları yüklerken maksimum hız sağlar. Ayrıca Honor mühendisleri, böyle kompakt bir gövdeye 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya sığdırmayı başardılar.

Çinli 3C düzenleyicisi tarafından verilen sertifika verileri, akıllı telefonun 120 W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini doğruladı. Bu neredeyse rekor bir değer olup, bu kadar büyük kapasiteli bir bataryayı dakikalar içinde doldurmaya olanak tanıyor. Özbekistan pazarındaki kullanıcılar için de bu modelin pil ömrü sorunlarına çözüm olacağı şüphesizdir.

Honor Robot Phone akıllı telefonunun resmi tanıtımı ve ön sipariş süreci, 18 Temmuz'da Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC 2026) kapsamında gerçekleşecek. Tam o gün cihazın nihai fiyatları ve dünya pazarına çıkış tarihleri açıklanacak.

HonorRobot PhoneAkıllı TelefonTeknolojiSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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