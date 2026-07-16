Liverpool, Dominik Szoboszlai ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamaya yakın

·23·Spor
Liverpool, Dominik Szoboszlai ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamaya yakın

İngiliz kulübü Liverpool, kilit oyuncularından biri olan Macar orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai ile mevcut sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde son aşamaya geldi. Taraflar, yeni uzun vadeli sözleşmenin temel şartları üzerinde sözlü anlaşmaya vardı. Bu adım, kulüp yönetimi için yaz transfer dönemi öncesindeki en büyük önceliklerden biriydi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Liverpool sportif direktörü Richard Hughes ile futbolcunun temsilcileri arasında aylardır süren görüşmeler başarıyla sonuçlanmak üzere. Szoboszlai'nin mevcut sözleşmesinin bitimine daha iki yıl olmasına rağmen, Merseyside kulübü oyuncunun Premier League'deki istikrarlı performansı ve takım için önemini göz önünde bulundurarak onu daha uzun süre kadroda tutmaya karar verdi.

Yeni teknik direktörün planlarındaki kilit isim

Bu anlaşma, takımın yeni teknik direktörü Andoni Iraola için de büyük bir müjde oldu. Takımda geçiş sürecinin devam ettiği bir dönemde, Szoboszlai gibi çok yönlü ve deneyimli bir oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması, takım içindeki atmosfere olumlu yansıyacaktır. Macar futbolcunun yeni teknik direktörün taktiksel planlarında merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Dominik Szoboszlai, 2023 yılında Alman kulübü RB Leipzig'den 60 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti. Geçen süre zarfında sadece takıma uyum sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Liverpool'un 2024-25 sezonunda Premier League şampiyonu olmasına büyük katkı sağladı. Takım için zorlu geçen 2025-26 sezonunda dahi bireysel yetenekleriyle öne çıktı.

Steven Gerrard'dan sonraki ilk başarı

Szoboszlai'nin sahadaki verimlilik katsayısı oldukça yüksek. Geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 53 maça çıkarak 13 gol ve 12 asiste imza attı. Böylece, efsanevi Steven Gerrard'dan (2013-14 sezonu) sonra bir sezonda hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşan ilk Liverpool orta saha oyuncusu oldu.

Futbolcunun çok yönlülüğü ayrıca takdire şayan. Sahada aşağıdaki pozisyonlarda aynı başarıyla görev yapabiliyor:

  • Ofansif orta saha (10 numara pozisyonu);
  • Kanat oyuncusu (winger);
  • Defansif orta saha;
  • Gerektiğinde sağ bek.

Daha önce futbolcunun kendisi de Liverpool'da mutlu olduğunu ve kariyerine Anfield'da devam etmek istediğini belirtmişti. Szoboszlai, nisan ayındaki röportajlarından birinde, "Burayı ve taraftarları seviyorum. Ailem burada mutlu. Geleceğimi uzun vadede bu kulüple birleştiriyorum," demişti. Yeni sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 2028'den sonra da takımın formasını terletmeye devam edecek.

LiverpoolDominik SzoboszlaiPremier LeagueTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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