Thomas Tuchel üçüncülük maçı öncesi acı gerçeği itiraf etti

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Thomas Tuchel üçüncülük maçı öncesi acı gerçeği itiraf etti

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası finaline çıkma şansını kaybettikten sonra şimdi üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel oyuncularının bu maçı hayal etmediğini gizlemedi ancak takımının turnuvayı profesyonelce tamamlayacağını vurguladı.

«Hiçbir oyuncumuz bu maçı hayal etmedi»

Tuchel, basın toplantısında üçüncülük maçı öncesi takımın ruh hali hakkında açık konuştu. İngiliz oyuncuların da Fransız temsilcilerin de Dünya Kupası'na bronz madalya için mücadele etmek amacıyla gelmediklerini belirtti.

«Biz her zaman kendimize en yüksek hedefleri koyarız; bu, mücadeleye alışkın insanların doğasıdır. Bu yüzden yaklaşan maça karşı tutum da farklı oluyor.

Hiçbir oyuncumuz, tıpkı Fransızlar gibi, bu maçta sahaya çıkmayı hayal etmedi. Onlar finalde oynamak istiyorlardı» dedi İngiltere teknik direktörü.

Tuchel'in oyuncuların üçüncülük maçına karşı büyük bir heves duymadığına dair sözleri İngiliz basınında da yer aldı.

İki takım da finalin bir adım uzağında durdu

İngiltere, yarı finalde Arjantin'e karşı Anthony Gordon'ın golüyle öne geçti. Ancak maçın sonunda Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in golleri Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Fransa ise ikinci yarı finalde İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Böylece şampiyonluk hedefleyen Avrupa'nın iki güçlü takımı şimdi bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Tuchel, tüm İngiliz oyuncuların turnuva boyunca dünya şampiyonu olma hayaliyle hareket ettiğini vurguladı:

«Finali görmek için elimizden geleni yaptık. Her futbolcu dünya şampiyonu olmak için sahaya çıkar, ancak durum böyle gelişti».

İngiltere'nin toparlanmak için bir günü eksik

Teknik direktör, üçüncülük maçı öncesinde İngiltere'nin Fransa'ya kıyasla bir gün daha az dinlenme süresine sahip olduğunu hatırlattı.

Yarı final maçlarının farklı günlerde oynanması nedeniyle Fransa oyuncuları toparlanmak için daha fazla zamana sahip. İngiltere ise Arjantin'e karşı fiziksel ve zihinsel olarak zorlu geçen maçın ardından kısa sürede tekrar sahaya çıkmak zorunda.

«Evet, toparlanmak için Fransa'ya göre bir gün daha az vaktimiz var. Ancak her şeye rağmen bu maça profesyonelce hazırlanacağız» dedi Tuchel. Bu görüşleri, üçüncülük maçı öncesi çıkan haberlerde de yer aldı.

Tuchel kadroda değişiklik yapacak mı?

Üçüncülük maçında her iki teknik direktörün de ana oyuncuların fiziksel durumlarını göz önünde bulundurması bekleniyor. Finale çıkamadıktan sonra zihinsel olarak toparlanmak, kısa sürede güç toplamak ve tekrar yüksek seviyede oynamak kolay olmayacak.

Bu nedenle Tuchel bazı lider oyuncuları dinlendirip, turnuva boyunca az süre alan futbolculara şans verebilir. Ancak İngiltere, turnuvayı üst üste iki mağlubiyetle bitirmek istemiyor.

Bronz madalya şampiyonluk hayalinin yerini tutmaz. Ancak Fransa karşısında alınacak bir galibiyet, İngiltere'ye acı verici yarı finalden sonra uygun bir reaksiyon gösterme ve turnuvayı olumlu bir sonuçla bitirme imkanı tanıyacaktır.

Sıradan bir maç değil, karakter sınavı

İngiltere ile Fransa arasındaki maçta temel mesele sadece üçüncülük değil. Her iki takımın da yarı finaldeki mağlubiyetten sonra nasıl bir tavır sergileyeceği ve sahada ne kadar mücadele edebileceği önemli olacak.

Tuchel, oyuncuların bu maçı hayal etmediğini açıkça söyledi. Şimdi ise profesyonellikleri ve milli takımın onuru için sonuna kadar mücadele etme istekleri sınanacak.

Sizce İngiltere, yarı finalin acısını atlatıp Fransa'ya karşı galip gelebilecek mi?

Thomas TuchelİngiltereFransaArjantinİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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