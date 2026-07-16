Messi, İspanya ile oynanacak final hakkında açık konuştu

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için İspanya'ya karşı oynayacağı final maçına hazırlanıyor. Final öncesinde Lionel Messi rakibin güçlü yönlerini kabul ederek sahada her açıdan dengeli bir mücadele beklediğini ifade etti.

«İspanya'yı çok iyi tanıyorum»

Messi, İspanya milli takımının kendine has futbol felsefesine ve yüksek kaliteli kadrosuna özel bir vurgu yaptı.

«İspanya çok güçlü bir milli takım; kadrosunda yetenekli oyuncular var ve kendilerine has bir oyun tarzları bulunuyor. Bu takımı iyi tanıyorum, belirli bir futbol felsefesine dayanıyorlar» dedi Arjantin kaptanı.

Messi, finalin sadece şampiyonluk mücadelesi değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün ve kıtanın çarpışması olacağını vurguladı.

«Bu maç hem benim için hem de tüm takımımız için özel bir anlam taşıyor. Her açıdan dengeli bir mücadele bekliyorum» diye ekledi Messi. İspanya hakkındaki görüşleri, final öncesi verdiği röportajda da yer aldı.

Messi için özel bir final

Lionel Messi'nin kariyeri İspanyol futboluyla iç içe geçmiş durumda. Profesyonel kariyerinin büyük bir kısmını Barcelona'da geçirdiği için İspanya milli takımının tarzını, oyun felsefesini ve bazı oyuncularını yakından tanıyor.

Bu nedenle bu final, Arjantin kaptanı için sıradan bir karşılaşmadan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bir tarafta liderliğini yaptığı son dünya şampiyonları, diğer tarafta ise Messi'nin çok iyi bildiği bir futbol ekolü duruyor.

Finalin bir diğer önemli detayı ise Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal arasındaki sembolik karşılaşma. İspanya turnuvada sağlam savunmasıyla, Arjantin ise üretken hücum hattıyla dikkat çekiyor.

Arjantin finale nasıl ulaştı?

Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. İngilizler, 55. dakikada Anthony Gordon'un golüyle öne geçse de maçın sonunda Lionel Scaloni'nin öğrencileri durumu değiştirmeyi başardı.

Enzo Fernandez 85. dakikada skoru eşitlerken, Lautaro Martinez uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Messi, Arjantin'in her iki golünde de kilit pası vererek takımını bir kez daha finale taşıdı.

Şampiyonun adı 19 Temmuz'da belli olacak

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da East Rutherford'daki stadyumda oynanacak. Arjantin, üst üste ikinci ve tarihindeki dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. İspanya ise 2010'dan sonra ikinci kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Messi rakibin gücünü kabul etti ancak sözlerinden Arjantin'in finale güvenle çıktığı da anlaşılıyor. Artık tüm soruların cevabı sahada verilecek.

Sizce final maçında Messi'nin tecrübesi mi yoksa İspanya'nın takım oyunu mu üstün gelecek?