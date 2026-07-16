2026 Dünya Kupası'nda siyasi kriz: FIFA Arjantin milli takımına ceza verecek

İngiltere karşısında alınan dramatik galibiyetin (2-1) ardından Arjantin milli takımı, yarı final sevincini siyasi bir mesajla kutladı. Ancak bu hareket onlara pahalıya patlayabilir. FIFA düzenlemelerine aykırı şekilde açılan pankart nedeniyle takım hakkında disiplin soruşturması başlatılıyor.

Zamin.uz bu siyasi krizin ve beklenen resmi yaptırımların detaylarını sunuyor.

Neler yaşandı?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı kazanılan zaferin ardından Arjantinli oyuncular, taraftarların tribünden uzattığı ve üzerinde «Las Malvinas son Argentinas» («Malvinas Adaları Arjantin'indir») yazılı tartışmalı pankartı açtılar.

Dünyanın en büyük ve medya tarafından yakından takip edilen spor etkinliğinde bu siyasi mesajın verilmesi, Birleşik Krallık ve uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Birleşik Krallık hükümet yetkilileri bile FIFA'dan bu durumu sıkı bir şekilde denetlemesini talep etti.

FIFA kuralları ne diyor?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve IFAB düzenlemeleri oldukça katıdır; herhangi bir spor müsabakasında siyasi, dini veya kişisel mesajlara, sloganlara kesinlikle izin verilmez.

Düzenlemeden alıntı: «Futbolcuların ekipmanlarında ve açtıkları pankartlarda siyasi, dini veya kişisel sloganlar, beyanlar ve görseller yer alamaz. Bu kuralı ihlal eden katılımcılar ve milli federasyonlar, organizatörler veya FIFA tarafından cezalandırılır.»

Beklenen ceza: İki farklı senaryo

Bu tür ihlaller için FIFA Disiplin Komitesi iki farklı yaptırım uygulayabilir:

Sıra Ceza Türü Senaryonun gerçekleşme olasılığı Senaryo 1 Para cezası (Arjantin Futbol Federasyonu'na yönelik) Çok yüksek. AFA'nın aynı pankartı Slovenya ile oynanan hazırlık maçında açtığı için daha önce ceza aldığı bir emsal bulunmaktadır. Senaryo 2 Diskalfiye (Pankartı sahaya çıkaran Giovani Lo Celso ve diğer oyuncuların maçlardan men edilmesi) Düşük. Önümüzdeki saatlerde AFA resmi tebligatı alacak ve savunmasını sunacak. Oyunculara sportif bir yaptırım uygulanması düşük bir ihtimal.

Scaloni'nin uyarısı ve oyuncuların hatası

Bu olay, teknik direktör Lionel Scaloni'nin basın toplantısında söyledikleriyle tamamen çelişti. Scaloni, maç öncesinde siyasi gerilimi düşürmek için büyük çaba sarf etmişti:

«Bu sadece bir futbol maçı, başka bir şey değil. Siyaset ile sporu, özellikle yıllar önce yaşanan acı olaylara duyulan saygı gereği birbirine karıştırmamalıyım» demişti.

Ancak oyuncular bu uyarılara rağmen sadece pankartı açmakla kalmadı, aynı zamanda onunla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FIFA bugünden itibaren harekete geçecek ve nihai karar kısa süre içinde açıklanacak. Bu durum, Pazar günü oynanacak final öncesinde Arjantin milli takımının üzerindeki psikolojik atmosferi ciddi şekilde etkileyebilir.