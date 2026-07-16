Juventus, Tottenham forveti Richarlison'un transferi için görüşmelere başladı

·2·Spor
Juventus, Tottenham forveti Richarlison'un transferi için görüşmelere başladı

Torino ekibi Juventus, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Tottenham forveti Richarlison ile ciddi şekilde ilgileniyor. Brezilyalı futbolcu, Juventus yönetimi tarafından hücumdaki sorunları çözebilecek ana adaylardan biri olarak görülüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, iki kulüp arasında bazı oyuncular için görüşmeler çoktan başladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Bu transfer hamlelerinin arkasındaki temel katalizör olarak, Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ile Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi arasındaki yakın ilişki gösteriliyor. Daha önce Sassuolo'da birlikte çalışan uzmanlar sürekli iletişim halindeler. İlk görüşmeler başka oyuncular etrafında dönse de, son günlerde Richarlison seçeneği ön plana çıktı.

Richarlison'un Tottenham ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak Londra kulübü yönetimi sözleşmeyi uzatma niyetinde değil ve bu nedenle Ağustos ayı sonuna kadar oyuncuyu satmaya hazır. Goal.com'un bilgilerine göre, 20-25 milyon Euro civarındaki bir bonservis bedeli, Brezilyalı forvetin Torino kulübüne transferi için yeterli olabilir.

Hücum hattındaki öncelikli planlar

Richarlison Juventus'un ilgi alanında olsa da, şu an için kulüp adına "B planı" olarak değerlendiriliyor. Torino ekibinin ana hedefi Paris Saint-Germain forveti Randal Kolo Muani olmaya devam ediyor. Ancak Paris kulübüyle görüşmeler oldukça karmaşık ilerliyor. Juventus 40 milyon Euro teklif ederken, PSG oyuncusu için en az 50 milyon Euro talep ediyor.

Kolo Muani transferi gerçekleşmezse, Juventus tüm dikkatini Richarlison'a çevirecek. Ayrıca kulübün kısa listesinde Atletico Madrid forveti Alexander Sorloth ve Monaco temsilcisi Folarin Balogun da yer alıyor. Richarlison'un hücumun her noktasında oynayabilme yeteneği, onu Torino ekibi için cazip bir aday haline getiriyor.

Kaleci konusu da gündemde

Görüşmeler sırasında taraflar Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario konusunu da ele aldı. Londra kulübüne Martin Dubravka'nın gelmesinin ardından Vicario ilk 11'deki yerini kaybedebilir. Juventus ise İtalyan kaleciyi tekrar Serie A'ya döndürmek istiyor ve onu gelecekte takımın bir numaralı kalecisi olarak görüyor.

Aynı zamanda Juventus, dünya şampiyonu Emiliano Martinez seçeneğinden de vazgeçmiş değil. Aston Villa kalecisi için 12 milyon Euro talep ederken, Torino kulübü şu an için 6,5 milyon Euro teklif ediyor. Arjantinli kalecinin de kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

JuventusTottenhamRicharlisonTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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