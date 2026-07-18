Deschamps son maçından önce oyuncularına seslendi

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nı madalya ile tamamlamak için İngiltere karşısına çıkacak. Bu karşılaşma, Didier Deschamps için milli takım teknik direktörü olarak son maç olacak.

Kritik maç öncesinde Fransız teknik adam, oyuncularını duygularına kapılmamaya ve tamamen üçüncülüğü elde etmeye odaklanmaya çağırdı.

«Bu bir hazırlık maçı değil»

Didier Deschamps, İngiltere ile oynanacak maçın öneminin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

«Tüm gücümüzü ortaya koymalı ve hedefimize ulaşmalıyız. Bu bir Dünya Kupası, hazırlık maçı değil» dedi Fransa teknik direktörü.

Ona göre, oyuncular ve teknik ekip turnuvayı iyi bir sonuçla bitirmek için tüm imkanlarını kullanmalı.

İki takım da yarı finalde elendi

Fransa, final biletini almak için çıktığı maçta hedefine ulaşamadı. İngiltere de benzer bir acı mağlubiyetin ardından üçüncülük maçına çıkacak.

«İngiltere de tıpkı bizim gibi yarı finalde elenmeyi istemiyordu. Ancak şu an iki takım da burada» dedi Deschamps.

Tecrübeli teknik adam, oyuncuların geçmişteki sonucu düşünmek yerine önlerindeki göreve odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Fransa'nın tek hedefi belli

Deschamps, takımın şu an tek bir hedefi olduğunu, onun da Dünya Kupası bronz madalyasını kazanmak olduğunu ifade etti.

«Dikkatimizi sadece tek bir hedefe, üçüncülüğü elde etmeye vermeliyiz» dedi.

Fransa ile İngiltere arasındaki mücadele, her iki takıma da turnuvayı galibiyetle tamamlama ve taraftarlar nezdindeki itibarlarını koruma fırsatı sunuyor.

Deschamps son kararını da açıkladı

Fransa teknik direktörü, İngiltere maçının milli takımdaki son maçı olacağını doğruladı.

«Biliyorum ki bu, milli takım teknik direktörü olarak son maçım olacak. Kimsenin ağlamasını istemiyorum. Hayat devam ediyor» dedi Deschamps.

Böylece İngiltere maçı, Fransa için sadece bronz madalya değil, aynı zamanda Deschamps dönemini onurlu bir şekilde bitirme fırsatı olacak.