Tuchel yarı final mağlubiyetinden sonra tüm sorumluluğu üstlendi

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olmasının ardından Thomas Tuchel'in kararları sert bir şekilde tartışıldı. Alman teknik adam ise oyuncu değişikliklerinden pişman olmadığını ancak sorumluluktan kaçmayacağını açıkça belirtti.

Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde eleştirilere yanıt veren Tuchel, o an aldığı kararları savundu.

«Sorumluluk almam gerekiyorsa, hazırım»

Basın toplantısında Tuchel, Arjantin maçındaki taktiksel kararlar için sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

«Eğer birinin sorumluluk alması gerekiyorsa, bunu yapmaya hazırım. Eğer böyle bir anlaşma imzalamam gerekiyorsa, kabul ediyorum» dedi.

Bununla birlikte teknik direktör, eleştirilerin etkisiyle kararlarından vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

Tuchel değişikliklerinden pişman değil

İngiltere skor avantajını yakaladıktan sonra Tuchel'in savunma ağırlıklı değişikliklere gitmesi birçok soru işaretine neden olmuştu.

Ancak uzman isim, o durumda takımın oyununa müdahale etmesi gerektiğini hissettiğini söyledi.

«Aldığım kararlardan pişman değilim. Takım için bir şeyleri değiştirmenin gerekli olduğunu hissettim» dedi Tuchel.

Ona göre bir teknik direktör, maç sırasında durumu değerlendirip hızlı kararlar almalıdır.

Kararlar sezgi ve tecrübeye dayalı

Tuchel, değişiklikleri tesadüfen veya baskı altında yapmadığını belirtti.

«Kararı içgüdülerime, sezgilerime ve tecrübeme dayanarak aldım. Bunların hepsini takıma yardım etmek ve sonuca ulaşmak için yaptım» dedi İngiltere teknik direktörü.

Buna rağmen İngiltere maçın sonunda iki gol yedi ve final biletini kaybetti.

«Başka bir kararın ne getireceğini kimse bilemez»

Tuchel, eleştirmenlerin sunduğu alternatif seçeneklere de yanıt verdi.

Ona göre, başka oyuncuları sahaya sürmenin veya taktiği değiştirmenin kesinlikle daha iyi bir sonuç vereceğini kimse garanti edemez.

«Farklı bir değişiklik veya başka bir taktiksel hamle nasıl bir sonuç verirdi, bunu kimse bilemez» dedi teknik adam.

İngiltere'yi şimdi Fransa maçı bekliyor

Yarı final mağlubiyetinden sonra İngiltere milli takımı, Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma Tuchel için de özel bir öneme sahip olacak. Çünkü teknik direktör, Arjantin maçından sonraki eleştirilere sahada alacağı sonuçla yanıt verme fırsatına sahip.