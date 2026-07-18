Lionel Scaloni İspanya ile oynanacak final maçı planını açıkladı

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde Lionel Scaloni, rakibin oyununun takımı için bir sır olmadığını ancak galibiyet için sadece savunma yapmanın yeterli olmayacağını vurguladı.

Arjantin teknik direktörüne göre takım, İspanya'nın tehlikeli yönlerini sınırlarken aynı zamanda rakibe kendi oyununu da kabul ettirmeli.

İspanya önceden analiz edildi

Lionel Scaloni, Arjantin teknik heyetinin İspanya milli takımını çok önceden analiz etmeye başladığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan uzman, "İspanya'yı daha önce de analiz etmiştik çünkü mart ayında onlarla oynamamız gerekiyordu" dedi.

Scaloni, Arjantin'in aralık ayından bu yana Dünya Kupası'nda karşılaşabileceği tüm olası rakipleri incelediğini vurguladı.

Bu nedenle final öncesinde sadece İspanya'ya özel bir odaklanma yapılmadı.

«Nasıl oynadıklarını iyi biliyoruz»

Scaloni, İspanya'nın oyun tarzının ve güçlü yönlerinin futbol kamuoyu tarafından iyi bilindiğini söyledi.

"Onları tekrar baştan analiz etmek en doğru yol değil. İspanyolların nasıl oynadığını iyi biliyoruz ve güçlü yönleri herkesçe malum" dedi.

İspanya; topa sahip olma, kısa paslar ve takım oyunlarıyla rakibe baskı kurmasıyla öne çıkıyor. Arjantin ise finalde bu üstünlükleri mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışacak.

Arjantin sadece savunma yapmayacak

Scaloni, İspanya'nın ataklarını durdurmanın finaldeki tek görev olmadığını belirtti.

Teknik direktör, "Onların en tehlikeli yönlerini etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Aynı zamanda kendi oyunumuzu da rakibe kabul ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Arjantin'in tam olarak İspanya'ya karşı etkili olduğu düşünülen taktiksel yöntemleri kullanacağını da sözlerine ekledi.

Yani son dünya şampiyonu, finalde rakibinin hatasını beklemek yerine inisiyatifi ele almaya çalışacak.

Finalde tarihi sonuç bekleniyor

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece oynanacak.

Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak.

Arjantin galip gelirse tarihinde dördüncü kez dünya şampiyonu olacak. İspanya ise ikinci kez dünya kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Finalde İspanya'nın topa sahip olma oyunu mu üstün gelecek, yoksa Scaloni'nin planı Arjantin'e yeni bir şampiyonluk mu getirecek?