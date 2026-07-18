Messi 39 yaşında 2026 Dünya Kupası istatistiklerinde zirvede

·40·Spor
Messi 39 yaşında 2026 Dünya Kupası istatistiklerinde zirvede

Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda yaşına rağmen Arjantin milli takımının oyununda belirleyici bir rol oynuyor. 39 yaşındaki forvet, turnuvadaki birçok temel istatistiksel göstergede ilk sırada yer alıyor.

Messi'nin 8 golü bulunuyor. Gol sayısında lider konumda. Ayrıca gol ve asist toplamında da 12 skor katkısıyla birinci sırada yer alıyor.

Arjantinli futbolcu hücum organizasyonlarında da oldukça aktif. 25 başarılı çalım ile bu alanda da Messi zirvede bulunuyor.

İsabetli pas istatistiğinde 19 pası bulunuyor. Kaleye çekilen şut sayısı ise 35'e ulaştı. Bu gösterge de turnuvadaki en iyi sonuç olarak kaydedildi.

Messi'nin rakamları, onun Arjantin için hala merkez oyuncu olduğunu gösteriyor. Takımın hücumlarını başlatıyor, rakip savunmayı üzerine çekiyor ve gerektiğinde oyunu bitirme sorumluluğunu da üstleniyor.

Arjantin'in finalde İspanya ile karşılaşması bekleniyor. Final öncesinde Messi'nin bu istatistikleri, takımın hücumda büyük ölçüde ona güvendiğini doğruluyor.

MessiLionel MessiArjantin2026 Dünya KupasıİspanyaFinal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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