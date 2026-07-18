Irak, Starlink ile resmi anlaşmaya vardı: Ülkede uydu interneti başlıyor

·28·Teknoloji
Irak, Starlink ile resmi anlaşmaya vardı: Ülkede uydu interneti başlıyor

Irak hükümeti, Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi ile resmi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, Starlink uydu internet sisteminin ülke topraklarında resmen faaliyet göstermesine izin verildi. Bu adım, Orta Doğu bölgesinde dijital teknolojileri ve küresel ağa erişim imkanlarını genişletme yolunda önemli bir stratejik aşama olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Irak Medya ve İletişim Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Baligh Abu Kalal'ın iXBT.com tarafından aktarılan verilerine göre, verilen lisans Irak vatandaşlarına güvenli ve yüksek hızlı internete erişim imkanı sağlayacak. Hükümet yetkilisi, bu teknolojinin uygulamaya konulmasının ülkenin telekomünikasyon altyapısını kökten yenileyeceğine olan inancını dile getirdi.

Dijital eşitsizliği ortadan kaldırma yolunda

Starlink projesinin Irak pazarına girişi, özellikle geleneksel kablolu internetin veya mobil iletişim kulelerinin ulaşmadığı uzak bölgeler için büyük önem taşıyor. Günümüzde Irak'ın birçok ücra eyaletinde internet kalitesinin düşüklüğü veya bağlantının tamamen olmaması temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Uydu teknolojisi ise bu engellerin aşılmasına hizmet edecek.

Resmi açıklamada, bağlantı fiyatlarının halkın tüm kesimleri için erişilebilir olmasının hedeflendiği vurgulandı. Starlink ekipmanları ve aylık abonelik ücretleri diğer bölgelerde biraz pahalı kabul edilse de, Irak hükümetinin bu konuda özel tarifeler veya sübvansiyonlar üzerine müzakereler yürütmüş olabileceği düşünülüyor.

Bu proje sadece sıradan kullanıcılar için değil, aynı zamanda eğitim ve sağlık sistemi için de yeni fırsatlar sunuyor. Uzak bölgelerdeki okulların ve hastanelerin istikrarlı bir bağlantı ile donatılması sonucunda uzaktan eğitim ve teletıp hizmetlerini geliştirme imkanı doğacak. Bunun, ülkenin genel sosyo-ekonomik durumuna olumlu yansıması bekleniyor.

Bölgesel bağlam ve güvenlik

Irak hükümeti, Starlink ağının güvenlik boyutlarına da özel önem verdi. Baligh Abu Kalal'ın ifadelerine göre, sistem tüm gerekli güvenlik standartlarını karşılıyor ve devlet denetimi altında faaliyet gösterecek. Bu durum, ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması açısından kritik önem taşıyor.

Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkeleri için de Starlink gibi büyük projelerin komşu bölgelerde genişlemesi ilginç bir deneyim olabilir. Günümüzde birçok gelişmekte olan ülke, zorlu coğrafi koşullara sahip bölgeleri internet ile buluşturmak için doğrudan uydu teknolojilerine güveniyor.

Sonuç olarak, Starlink projesinin Irak'ta faaliyete geçmesi, ülkeyi küresel bilgi ağına daha güçlü bir şekilde bağlayacaktır. Önümüzdeki aylarda kullanıcılar için terminallerin satın alınması ve hizmete bağlanma konusunda detaylı kılavuzların yayınlanması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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