Rodri, Messi'yi tarihin en iyisi olarak nitelendirdi ancak bir noktaya dikkat çekti

·44·Spor
Rodri, Messi'yi tarihin en iyisi olarak nitelendirdi ancak bir noktaya dikkat çekti

İspanya milli takımı orta sahası Rodri, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı. Arjantinli kaptanı futbol tarihinin en iyisi olarak tanımlasa da, finaldeki tehlikenin sadece bir oyuncuyla sınırlı olmadığını vurguladı.

İspanya ile Arjantin arasındaki kritik mücadelede bireysel yetenekten ziyade takım oyununun belirleyici olması bekleniyor.

«Onun kim olduğunu açıklamaya gerek yok»

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Rodri'ye Arjantin'in lideri hakkında sorular soruldu.

«Bence onun kim olduğunu ayrıca açıklamaya gerek yok. Lionel, tarihin en iyi futbolcusu» dedi İspanyol orta saha oyuncusu.

Rodri, Messi'nin sadece sahadaki yeteneklerini değil, aynı zamanda takımdaki liderlik rolünü de özellikle belirtti.

Arjantin sadece Messi'den ibaret değil

İspanyol futbolcu, final öncesinde tüm dikkati sadece Messi'ye vermenin hata olacağını ifade etti.

«O, takımın gerçek bir lideri haline geldi ancak Arjantin sadece Messi'den ibaret değil» diye ekledi Rodri.

Arjantin kadrosunda kritik anlarda sonuca etki edebilecek başka üst düzey oyuncular da bulunuyor. Bu nedenle İspanya'nın rakibine karşı kolektif bir planla hareket etmesi bekleniyor.

Finalde takım oyunu belirleyici olacak

Rodri'ye göre her iki finalist de en güçlü yönlerini, oyuncular bir bütün olarak hareket ettiğinde sergiliyor.

«Bence hem İspanya hem de Arjantin en iyi oyunlarını takım olarak sahaya yansıtıyor» dedi.

Bu açıklama, finalin sadece Messi ve İspanyol yıldızların mücadelesi değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolü arasındaki büyük bir taktiksel savaş olacağı anlamına geliyor.

Dünya Kupası'nın kaderi tek maçta belli olacak

İspanya ve Arjantin, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Daha önce Rodri, bu turnuvaya sadece katılmak için değil, dünya şampiyonluğunu kazanmak amacıyla geldiğini söylemişti. Şimdi bu hayaline ulaşması için tarihin en iyisi olarak nitelendirdiği futbolcunun önderliğindeki Arjantin engelini aşması gerekiyor.

RodriLionel MessiDünya KupasıİspanyaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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