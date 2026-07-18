Elon Musk'ın Colossus süper bilgisayarı ABD Savunma Bakanlığı'nın hizmetine girebilir

·36·Teknoloji
Elon Musk'ın Colossus süper bilgisayarı ABD Savunma Bakanlığı'nın hizmetine girebilir

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka ve bulut bilişim teknolojileri konusunda büyük bir anlaşma için görüşmeler yürütüyor. Reuters'ın haberine göre, bu iş birliği kapsamında askeri kurumun, SpaceX'in devasa veri merkezlerinden, özellikle de dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak kabul edilen Colossus'un imkanlarından yararlanması öngörülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu potansiyel anlaşmanın birkaç milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor ve SpaceX'in Pentagon ile mevcut ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak. Şu anda Musk'ın şirketi, ABD ordusu için roket fırlatma, uydu iletişimi ve füze tehdidi algılama sistemleri sağlayan kilit ortaklardan biri olarak kabul ediliyor.

Askeri istihbarat ve yapay zeka entegrasyonu

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatları ve askeri uygulamaları için yapay zekayı destekleyen ek işlem gücü arayışında. SpaceX, bu pazarda CoreWeave gibi devlerle rekabet etmeyi ve yapay zeka eğitimi için daha ucuz ancak daha verimli bulut hizmetleri sunmayı planlıyor. Bu adım, sadece askeri alanda değil, ticari pazarda da büyük değişikliklere yol açabilir.

Edinilen bilgilere göre SpaceX, Haziran ayında Google ile çok yıllı bir sözleşme imzalayarak yaklaşık 110 bin NVIDIA hızlandırıcısına ve ilgili altyapıya erişim hakkı kazanmıştı. Ayrıca Mayıs ayında Anthropic şirketi, Memphis'teki Colossus 1 veri merkezinin tam kapasitesinden yararlanmak üzere bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Colossus: Dünyanın en büyük hesaplama merkezi

Memphis'te bulunan Colossus süper bilgisayarı yaklaşık 300 MW güce sahip olup, yapay zeka modellerini eğitme ve karmaşık hesaplamaları gerçekleştirme konusunda rakipsizdir. Pentagon için bu tür güçlerden yararlanmak stratejik bir üstünlük sağlar; çünkü modern savaşlarda verilerin hızlı analizi ve yapay zeka algoritmaları belirleyici bir öneme sahiptir.

Teknoloji meraklıları için bu haber, küresel teknoloji yarışının ne kadar ciddileştiğinin bir göstergesidir. NVIDIA ve SpaceX gibi markaların askeri projelere dahil edilmesi, yapay zeka teknolojilerinin gelecekte sadece ekonominin değil, güvenlik sistemlerinin de merkezine yerleşeceğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, eğer bu sözleşme imzalanırsa Elon Musk'ın ABD hükümeti ve savunma sistemindeki nüfuzu daha da artacak. Bu durum, SpaceX şirketini sadece bir uzay ajansı olmaktan çıkarıp büyük bir teknoloji ve savunma holdingine dönüştürecektir.

SpaceXElon MuskPentagonYapay ZekaNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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