İran, ABD'nin Bahreyn'deki yapay zeka merkezinin yok edildiğini duyurdu

·25·Teknoloji
İran, ABD'nin Bahreyn'deki yapay zeka merkezinin yok edildiğini duyurdu

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine ait tesislere yönelik yeni bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Resmi Tahran'ın iddiasına göre, bu saldırı sonucunda ABD'nin Bahreyn'deki ana yapay zeka merkezi tamamen yok edildi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

İran tarafı, Amerikan ordusunun bu teknolojik merkezi bölgedeki saldırıları yönlendirmek ve operasyonları koordine etmek amacıyla kullandığını belirtti. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, bu hamleyi Washington'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir misilleme olarak değerlendiriyor.

Bölgesel güvenlik ve teknolojik tesisler

İran askeri yönetimi, bu saldırıyı ABD tarafından gerçekleştirilen ve Tahran'ın "savaş suçları" olarak nitelendirdiği eylemlere karşı verilmiş uygun bir yanıt olarak tanımladı. Bu olay, bölgede devam eden jeopolitik gerilimin yeni bir aşamaya yükseldiğini gösteriyor; zira artık hedefler arasına yüksek teknolojili altyapılar da dahil ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Bahreyn'deki bu merkez, yapay zeka algoritmaları yardımıyla veri analizi yapma ve muharebe görevlerini otomatize etme konusunda kritik bir rol oynuyordu. İran tarafı, bu tür tesislerin yok edilmesinin ABD'nin bölgedeki askeri kapasitesine önemli bir darbe vurmasını bekliyor.

Ayrıca, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, gelecekte de ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkelerdeki Amerikan sanayi ve teknolojik tesislerine yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu. Bu durum, bölgedeki diğer ülkeler için de güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirme zorunluluğunu doğuruyor.

Şu ana kadar ABD Savunma Bakanlığı veya Bahreynli yetkililer bu açıklama hakkında detaylı bir yorum yapmadı. Genellikle bu tür durumlarda taraflar kayıpların ve hasarın boyutunu farklı yorumlasa da, bir yapay zeka merkezinin hedef alınması, modern savaşlarda teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, yapay zeka sistemlerine yönelik saldırılar siber ve fiziksel savaşın birleşmiş bir biçimi olup, gelecekte bu tür stratejik tesislerin ana hedef haline gelebileceğini gösteriyor. İran'ın bu açıklaması, Orta Doğu'daki durumu daha da karmaşıklaştıracak ve uluslararası toplumun odak noktasında kalmaya devam edecektir.

İranABDBahreynYapay ZekaAskeri Operasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Elon Musk'ın Colossus süper bilgisayarı ABD Savunma Bakanlığı'nın hizmetine girebilirElon Musk'ın Colossus süper bilgisayarı ABD Savunma Bakanlığı'nın hizmetine girebilirBugün, 11:54Irak, Starlink ile resmi anlaşmaya vardı: Ülkede uydu interneti başlıyorIrak, Starlink ile resmi anlaşmaya vardı: Ülkede uydu interneti başlıyorBugün, 10:51Yapay zeka kaynaklı servetler: Dünyada kaynakları yeniden dağıtma zamanı geldi mi?Yapay zeka kaynaklı servetler: Dünyada kaynakları yeniden dağıtma zamanı geldi mi?Bugün, 10:00Güneş'in kalbinde beklenenden çok daha fazla gümüş olduğu keşfedildiGüneş'in kalbinde beklenenden çok daha fazla gümüş olduğu keşfedildiBugün, 09:25Yapay zeka patlamasının bankalara faydası: ABD finans devleri rekor kâr elde ediyorYapay zeka patlamasının bankalara faydası: ABD finans devleri rekor kâr elde ediyorBugün, 05:22Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendiOkyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendiBugün, 05:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı