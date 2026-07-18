İran, ABD'nin Bahreyn'deki yapay zeka merkezinin yok edildiğini duyurdu

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine ait tesislere yönelik yeni bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Resmi Tahran'ın iddiasına göre, bu saldırı sonucunda ABD'nin Bahreyn'deki ana yapay zeka merkezi tamamen yok edildi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

İran tarafı, Amerikan ordusunun bu teknolojik merkezi bölgedeki saldırıları yönlendirmek ve operasyonları koordine etmek amacıyla kullandığını belirtti. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, bu hamleyi Washington'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir misilleme olarak değerlendiriyor.

Bölgesel güvenlik ve teknolojik tesisler

İran askeri yönetimi, bu saldırıyı ABD tarafından gerçekleştirilen ve Tahran'ın "savaş suçları" olarak nitelendirdiği eylemlere karşı verilmiş uygun bir yanıt olarak tanımladı. Bu olay, bölgede devam eden jeopolitik gerilimin yeni bir aşamaya yükseldiğini gösteriyor; zira artık hedefler arasına yüksek teknolojili altyapılar da dahil ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Bahreyn'deki bu merkez, yapay zeka algoritmaları yardımıyla veri analizi yapma ve muharebe görevlerini otomatize etme konusunda kritik bir rol oynuyordu. İran tarafı, bu tür tesislerin yok edilmesinin ABD'nin bölgedeki askeri kapasitesine önemli bir darbe vurmasını bekliyor.

Ayrıca, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, gelecekte de ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkelerdeki Amerikan sanayi ve teknolojik tesislerine yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu. Bu durum, bölgedeki diğer ülkeler için de güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirme zorunluluğunu doğuruyor.

Şu ana kadar ABD Savunma Bakanlığı veya Bahreynli yetkililer bu açıklama hakkında detaylı bir yorum yapmadı. Genellikle bu tür durumlarda taraflar kayıpların ve hasarın boyutunu farklı yorumlasa da, bir yapay zeka merkezinin hedef alınması, modern savaşlarda teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlara göre, yapay zeka sistemlerine yönelik saldırılar siber ve fiziksel savaşın birleşmiş bir biçimi olup, gelecekte bu tür stratejik tesislerin ana hedef haline gelebileceğini gösteriyor. İran'ın bu açıklaması, Orta Doğu'daki durumu daha da karmaşıklaştıracak ve uluslararası toplumun odak noktasında kalmaya devam edecektir.