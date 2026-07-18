Lamine Yamal ve Lionel Messi: Tarihi bir fotoğraftan Dünya Kupası finaline uzanan yol

Futbol dünyası, büyük bir nesil değişiminin eşiğinde. 2007 yılında SPORT gazetesinin bir yardım takvimi için gerçekleştirdiği çekimlerde, 20 yaşındaki Lionel Messi'nin birkaç haftalık bir bebeği yıkadığı kare bugün gerçek bir efsaneye dönüştü. O bebek, bugün İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'dan başkası değildi. Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde bu iki kahramanın yeşil sahada karşı karşıya gelmesi, sembolik olarak tahtın varise devredilmesi anlamına gelebilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lamine Yamal için Lionel Messi sadece bir örnek değil, aynı zamanda tek idolüdür. Genç yetenek, Tuttosport'a verdiği röportajda, "Başka bir idolüm olmadı. Bir kez onunla fotoğraf çektirmiştim, o zamanlar beni kimse tanımazdı" diye anımsıyor. O dönemde kimse, bu bebeğin gelecekte Messi'nin rekorlarını kırabilecek tek futbolcu olacağını hayal bile edemezdi. Goal.com analistlerine göre, bu tesadüfi fotoğraf, sanki Messi'nin varisini kutsadığı izlenimini veriyor.

Baskı altındaki yetenek

17 yaşındaki bir futbolcunun omuzlarına bu kadar büyük bir sorumluluk yüklemek biraz haksızlık gibi görünebilir. Lionel Messi, yirmi yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde üst düzey performans sergileyerek tarihin en büyük futbolcusu oldu. Yamal ise büyük futbol dünyasına henüz adım atıyor. Yine de 16 yaşından beri Barcelona'nın ana kadrosunda oynayarak her türlü baskıya dayanabileceğini kanıtladı. Sahadaki hareketleri ve karar verme yeteneği, yaşından çok daha olgun olduğunu gösteriyor.

Yamal, bu konuda alçakgönüllülüğünü koruyor. "Lionel Messi seviyesine ulaşmak imkansız ama bir gün ona benzemeyi hayal ediyorum" diyor. Futbolcu, Mataro sokaklarında büyürken tüm korku ve baskıları yendiğini vurguluyor. Avrupa Şampiyonası'ndaki korkusuz oyunu da zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Kendine karşı talepkarlık

Lamine Yamal'ın başarısının sırrı sadece doğuştan gelen yeteneğinde değil, kendine karşı aşırı talepkar olmasında yatıyor. Her maçtan sonra hareketlerini analiz ediyor ve elde ettiği sonuçlarla asla yetinmiyor. Belçika'ya karşı oynanan çeyrek final maçından sonra şunları söylemişti: "Kendime karşı çok sertim. Yaptığım işlerden asla tam anlamıyla tatmin olmuyorum."

Dünya Kupası finali, sadece şampiyonluk unvanı için bir mücadele değil, aynı zamanda iki neslin büyük buluşması olacak. Eğer İspanya kazanırsa, Yamal idolünün dönemini kapatıp yeni bir dönemi başlatabilir. Bu maçın, futbol tarihindeki en büyük "bayrak devir teslim" töreni olarak hatırlanması bekleniyor.

Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın ilk karşılaşması 2007 yılında gerçekleşti;

Yamal, Barcelona tarihindeki en genç çıkış yapan oyunculardan biridir;

Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en genç gol atan oyuncudur.

Sonuç olarak, Yamal'ın yolu henüz yeni başlıyor. Messi'nin mirası dokunulmaz olsa da, Lamine kendine has stiliyle futbol dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazır. Pazar günkü final, bu efsanevi hikayenin en heyecan verici noktası olacak.