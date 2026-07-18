Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarihinin en büyük oyuncusu

·17·Spor
Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarihinin en büyük oyuncusu

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası finali öncesinde takım kaptanı Lionel Messi hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Yarı finalde İngiltere'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından uzman isim, 39 yaşındaki efsaneyi futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi. Bu itiraf, Arjantin milli takımının üst üste büyük turnuvalar kazanarak dünya futbolundaki hegemonyasını koruduğu bir dönemde geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Lionel Scaloni, basın toplantısı sırasında taraftarları Lionel Messi'nin sergilediği futboldan keyif almaya çağırdı. Teknik direktör, 39 yaşında bile bu kadar üst düzeyde performans sergilemenin ve takımı üst üste finallere taşımanın inanılmaz bir başarı olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre Scaloni, kaptanını sadece bugünün değil, tüm futbol tarihinin en büyük figürü olarak görüyor.

Tarihi miras ve Maradona ile kıyaslama

Teknik direktör, Lionel Messi ile merhum efsane Diego Maradona arasındaki benzerliklere de değindi. Ona göre Arjantinliler, kahramanlarını kariyerlerini noktaladıktan sonra özlemeye başlıyorlar. Lionel Scaloni, "Hâlâ Leo'ya sahibiz ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Diego'ya neler olduğunu ve onu ne kadar özlediğimizi görün. Bu yüzden şu anda Messi'nin her anının tadını çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Inter Miami yıldızı, Arjantin milli takımıyla halihazırda bir Dünya Kupası şampiyonluğu ve üst üste iki Copa America zaferi kazandı. Şimdi ise "Albiceleste", İspanya'ya karşı oynanacak final maçında unvanını koruma şansına sahip. Bu zaferin, Messi'nin koleksiyonundaki bir diğer altın sayfa olması bekleniyor.

Başarılı bir neslin oluşumu

Lionel Scaloni sadece Lionel Messi'nin değil, tüm takımın emeğini takdir etti. Ona göre 2021'deki Copa America zaferinden sonra ülkede yeni ve kazanan bir nesil oluştu. Arjantin'in 28 yıllık aradan sonra büyük kupalar kazanmaya başlaması ve bu seviyeyi uzun süre koruması teknik direktör tarafından özel olarak vurgulandı.

"Birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek işler başardılar. Bu seviyeye ulaşmak ve yıllar boyunca rekabetçi kalmak kolay değildi. Finali kazanacağımızı umuyorum ama her halükarda kat edilen bu yol harikaydı" diye ekledi teknik direktör.

Pazar günü oynanacak İspanya finalinin Lionel Messi için kariyerinin en önemli maçlarından biri olacağı şüphesiz. Futbolseverler bu tarihi karşılaşmayı büyük bir ilgiyle bekliyor, zira 39 yaşındaki efsanenin dünya sahnesindeki son yürüyüşü tüm dünyanın ilgi odağında.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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