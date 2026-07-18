İngiltere Milli Takımı'nın 2030 Dünya Kupası için tahmini kadrosu açıklandı

İngiltere Milli Takımı'nın 1966'dan bu yana büyük turnuvalardaki kupa hasreti birkaç yıl daha uzayacak gibi görünüyor. Yakın zamanda sona eren turnuvada Arjantin Milli Takımı'ndan alınan mağlubiyet, "Üç Aslanlar"ı bir sonraki şampiyonluk hayalinden mahrum bıraktı. Artık uzmanların ve taraftarların gözü, 2030'da İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı bir sonraki Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Goal.com analistlerine göre, 2030 Dünya Kupası'na gelindiğinde İngiltere kadrosunda köklü değişiklikler yaşanacak. Şu anda takımın ana direkleri olan Harry Kane ve Jordan Pickford gibi yıldızların yerlerini genç yeteneklere bırakması bekleniyor. O döneme kadar takımı kimin çalıştıracağı henüz belli olmasa da, adaylar arasında Pep Guardiola, Eddie Howe ve Lee Carsley gibi isimler geçiyor.

Kalede yeni bir dönem

Uzun yıllardır İngiltere kalesini başarıyla koruyan Jordan Pickford, 2028 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra uluslararası kariyerini noktalayabilir. Onun yerini alacak en güçlü aday olarak James Trafford görülüyor. Şu anda Manchester City bünyesinde bulunan ve düzenli forma şansı bulmak için kulüp değiştirmeye hazırlanan Trafford, 2030'da 27 yaşına girecek.

Uzmanlar, James Trafford'un yeteneği ve soğukkanlılığının onu İngiltere'nin bir numaralı kalecisi yapmak için yeterli olduğunu belirtiyor. Milli takım sisteminde şimdiden yerini edinen Trafford'un, gelecekte Pickford'un layık bir halefi olması bekleniyor.

Geleceğin yıldızları: Max Dowman ve Rio Ngumoha

Hücum hattında Harry Kane'in yerini doldurmak kolay olmayacak ancak İngiliz akademilerinde yeni nesil temsilciler yetişiyor. Özellikle Max Dowman ve Rio Ngumoha gibi genç yeteneklerin 2030 kadrosunun ana figürleri olacağı tahmin ediliyor. Bu oyuncular, teknik kapasiteleri ve gol sezgileriyle şimdiden gözlemcilerin dikkatini çekmiş durumda.

Ayrıca 2030 kadrosunda şu değişikliklerin olması bekleniyor:

Savunma merkezinde deneyimli ve genç oyuncuların uyumu;

Orta sahada Jude Bellingham ve Declan Rice gibi liderlerin tecrübesi;

Kanatlarda hızlı ve yaratıcı genç oyuncuların ortaya çıkışı;

Hücumda Harry Kane'in yerine yeni bir "dokuz numara"nın şekillenmesi.

İngiliz futbolu için 2030 Dünya Kupası sadece bir turnuva değil, aynı zamanda yeni neslin yeteneklerini sergilemesi için altın bir fırsat olabilir. Thomas Tuchel'in sözleşmesinin 2028'e kadar olduğunu düşünürsek, Dünya Kupası'na takımı tamamen yeni bir felsefeye sahip bir teknik direktörün çıkarması daha muhtemel görünüyor.