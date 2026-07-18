Mourinho Real Madrid'deki vazgeçilmez 6 oyuncusunu belirledi

Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho, gelecek sezon için takımın temel taşlarını belirledi. Haberlere göre Portekizli çalıştırıcı, altı oyuncuyu ilk 11'deki yeri neredeyse garanti olan isimler olarak görüyor.

Listede kulübün liderlerinin yanı sıra Madrid ekibinin yeni transferi de yer alıyor.

Mourinho hangi oyunculara güveniyor?

Diario AS'ın haberine göre, José Mourinho yönetiminde takımın iskeletini şu oyuncular oluşturacak:

Kylian Mbappé;

Vinícius Júnior;

Jude Bellingham;

Federico Valverde;

Thibaut Courtois;

Marc Cucurella.

Bu oyuncuların sağlıklı oldukları sürece ilk 11'de düzenli olarak forma giymeleri bekleniyor.

Hücumda Mbappé ve Vinícius'a güvenilecek

Mourinho hücum hattında Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'ü takımın ana silahları olarak görüyor.

İki oyuncunun hızı ve bireysel yetenekleri, Real Madrid'in kontra ataklarında kritik rol oynayabilir. Teknik direktörün önündeki temel görevlerden biri, onları bir sistem içinde maksimum verimle kullanmak olacak.

Bellingham ve Valverde orta sahayı yönetecek

Orta sahada Jude Bellingham ve Federico Valverde'ye büyük sorumluluk yüklenmesi bekleniyor.

Bellingham hücumları yönlendirme ve ceza sahasına koşu yapma konusunda kilit rol oynarken, Valverde fiziksel mücadele, pres ve savunma ile hücum arasındaki dengeyi sağlayacak.

Yeni transfer de 'dokunulmazlar' arasında

Listedeki en dikkat çekici isimlerden biri Marc Cucurella.

Takıma yeni katılan savunma oyuncusunun, Mourinho'nun planlarında hemen önemli bir yer edindiği belirtiliyor. Sol kanattaki hareketliliği ve çok yönlü taktiksel becerisi, teknik direktöre ekstra seçenekler sunuyor.

Kalede ise Thibaut Courtois her zamanki gibi ilk tercih olmaya devam edecek.

Mourinho, kupasız geçen sezonun ardından göreve geldi

José Mourinho, Haziran ayı başında Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.

'Special One' lakaplı çalıştırıcı, geçen sezonu kupasız tamamladıktan sonra görevinden ayrılan Álvaro Arbeloa'nın yerini aldı.

Şimdi Mourinho'nun önünde Real Madrid'i yeniden kupa mücadelesi veren bir takım haline getirme görevi var. İlk altı belli, ancak diğer pozisyonlar için rekabet yeni başlıyor.