Bilim insanları yaşam barındırabilecek bir gezegen daha keşfetti

·63·Dünya
Bilim insanları yaşam barındırabilecek bir gezegen daha keşfetti

Güneş sistemi dışında yaşam arayışına yönelik bilimsel araştırmalar bir önemli sonuç daha ortaya koydu. Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta, Zürafa (Camelopardalis) takımyıldızında bulunan GJ 3378b gezegeninin, dünya dışı yaşam için en umut verici adaylardan biri olabileceğini duyurdu. Yeni araştırma sonuçları The Astrophysical Journal bilimsel dergisinde yayımlandı.

California Üniversitesi (Irvine) bilim insanları, söz konusu gezegenin kendi yıldızından, Dünya'nın Güneş'ten aldığı ısı ve radyasyon miktarının yaklaşık yüzde 90'ını aldığını belirtiyor. Bu durum, gezegenin yaşanabilir bölgede, yani sıvı suyun bulunabileceği «hayat kuşağı»nda yer aldığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre, sıvı suyun varlığı yaşamın oluşumu için en önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak mevcut teknolojilerle insanlığın bu gezegene ulaşma imkânı bulunmuyor. Hesaplamalara göre, eğer insan Apollo-10 uzay aracının yaklaşık 11,1 km/s hızıyla hareket etse bile, GJ 3378b'ye yapılacak bir uçuş yaklaşık 675 bin yıl sürerdi.

Başlangıçta bu gök cismi bir gaz devi olarak değerlendirilmişti. 2024 yılında keşfedilmesinin ardından Fransız bilim insanları, kütlesinin Dünya kütlesinden yaklaşık 5,26 kat daha büyük olduğunu belirleyerek onu yoğun hidrojen atmosferine sahip «mini-Neptün» türünde bir gezegen olarak sınıflandırdı. Böyle bir atmosferin ise sıvı suyun var olma ihtimalini azalttığı düşünülüyordu.

Şu anda bilim insanlarını en çok ilgilendiren konu, GJ 3378b'nin yıldızından gelen güçlü radyasyon ve parçacık akışına rağmen atmosferini koruyup korumadığı sorusudur. Ne yazık ki, bunu doğrudan test etmek şu an için mümkün değil. Çünkü Dünya'dan gözlemlendiğinde gezegen yıldızının önünden geçmiyor ve bu nedenle James Webb uzay teleskobu atmosferini analiz edemiyor.

Uzmanlara göre, GJ 3378b hakkında daha kesin bilgiler edinmek ve olası yaşam izlerini araştırmak gelecekte mümkün olacak. Özellikle NASA'nın 2040'lı yıllarda faaliyete geçirmeyi planladığı Habitable Worlds Observatory gibi yeni nesil uzay gözlemevlerinin, bu tür gezegenleri daha derinlemesine inceleme imkânı sunması bekleniyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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