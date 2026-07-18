Wildberries depolarına drone saldırısı: ölüler ve onlarca yaralı var

·4·Dünya
Wildberries depolarına drone saldırısı: ölüler ve onlarca yaralı var

Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerinde bulunan Wildberries lojistik merkezleri drone saldırısına uğradı. Olay sonucunda yedi kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Temmuz gecesi Tambov bölgesinin Kotovsk şehrindeki lojistik merkezine birkaç drone isabet etti. Bölge yöneticisi Yevgeniy Pervişov, saldırı sırasında depoda gece vardiyasında çalışan yedi personelin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırı sonucunda depo alanında büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaşarak alevleri kontrol altına aldı. Şu anda bölgede kurtarma çalışmaları ve hasar tespit süreçleri devam ediyor.

Wildberries basın servisi, Kotovsk'taki deponun yanı sıra Moskova bölgesindeki Elektrostal şehrinde bulunan lojistik merkezinin de drone saldırısına uğradığını doğruladı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un açıklamasına göre, Elektrostal'daki saldırı sonucunda 24 kişi daha yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Ayrıca saldırılar sırasında Noginsk şehrindeki bir petrol deposunda da yangın çıktı. Orada iki kişi yaralandı. Güvenlik önlemi olarak yakındaki bir doğum hastanesindeki hastalar başka tıbbi kurumlara tahliye edildi.

Bunun yanı sıra Vladimir şehrinde bir drone çok katlı bir konuta düşerek dairede yangına yol açtı. Bölge yönetiminin ilk verilerine göre, bu olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

Rus yetkililer, söz konusu saldırıların Ukrayna dronları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Ukrayna tarafı ise henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Son zamanlarda Rusya topraklarına yönelik drone saldırılarının sayısı artıyor. Bu durum, ülkedeki birçok stratejik tesiste güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasına neden oluyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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