SpaceX, Cape Canaveral'da dünyanın en güçlü vinciyle Mechazilla kulesini inşa ediyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, insanlık tarihinin en büyük roketi Starship'in uçuşları için gerekli altyapıyı genişletmeye devam ediyor. Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan 37A fırlatma sahasında devasa Mechazilla kulesinin inşası kritik bir aşamaya girdi. Bu yapı sadece roketi fırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda geri dönen parçalarını havada yakalama görevini de üstleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, kulenin yedinci modülü başarıyla monte edildi. Sekizinci bölümün kaldırma işlemlerinin ise hava koşullarının elvermesi durumunda önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplam dokuz modülden oluşacak kulenin inşasının tamamlanmasına çok az kaldı. Son, yani dokuzuncu modül yerleştirildikten sonra, yapının üst kısmına özel bloklar ve kaldırma mekanizmaları sistemi yerleştirilecek.

Dünyanın en güçlü vinci devrede

Bu devasa projeyi hayata geçirmek için SpaceX, dünyanın en güçlü paletli vinci olan Almanya üretimi Liebherr LR 13000'i kullanıyor. 3000 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan bu teknik dev, karmaşık mühendislik yapılarının yüksek hassasiyetle monte edilmesinde rakipsiz kabul ediliyor. Mechazilla bölümleri işte bu vinç sayesinde birbiri ardına yükseliyor.

Ana bölümlerin montajı tamamlandıktan sonra mühendisler, kulenin en önemli parçası olan ve "chopsticks" olarak adlandırılan mekanik "kolları" takmaya başlayacaklar. Bu sistem, Starship roketinin ilk aşaması olan Super Heavy güçlendiricisini dikey konumda yakalamak için tasarlandı. Bu teknoloji, roketlerin tekrar kullanılabilirliği verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Starship projesinin geleceği

Cape Canaveral'daki bu yeni fırlatma sahası SpaceX için stratejik bir öneme sahip. Şu anda ana testler Teksas'taki Starbase üssünde gerçekleştiriliyor olsa da, Florida'daki yeni kule, Starship sisteminin ticari ve bilimsel uçuşları, özellikle Ay ve Mars görevleri için ana kapı görevi görecek.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yakın zamanda sosyal medyada inşaat alanından çekilen ilk yüksek kaliteli fotoğraflar yayınlandı. Bu fotoğraflarda sadece kulenin yüksekliği değil, SpaceX tarafından oluşturulan altyapının ölçeği de net bir şekilde görülüyor. İnşaat tamamlandığında, bu bölgede roket bakım sistemleri ve yakıt ikmal tesisleri de tam kapasiteyle devreye alınacak.

Starship projesi kapsamındaki bu çalışmalar, uzayı keşfetme maliyetlerini keskin bir şekilde düşürmeyi hedefliyor. Mechazilla kulesinin başarılı bir şekilde inşası, SpaceX'in roket fırlatma ve onları yeniden hazırlama süresini birkaç saate kadar kısaltmasını sağlayacak; bu durumun kozmonotik tarihinde devrim niteliğinde bir adım olması bekleniyor.