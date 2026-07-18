Okul gezisi faciaya dönüştü: 20 çocuk hayatını kaybetti

·8·Dünya
Okul gezisi faciaya dönüştü: 20 çocuk hayatını kaybetti

Uganda'nın doğu bölgesinde meydana gelen korkunç trafik kazası onlarca öğrencinin hayatına mal oldu. Okul gezisinden dönen otobüsün devrilmesi sonucu 20'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti. 28'den fazla öğrenci ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Facia, Kapchorwa bölgesindeki Chekwatit köyü yakınlarında meydana geldi. Kampala'daki Kral David İlkokulu öğrencilerinin Sipi Şelaleleri'ne düzenlenen geziden döndükleri sırada otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

İlk bilgilere göre araç yoldan çıkarak büyük bir kayaya çarptı ve ardından devrildi. Sonuç olarak otobüsteki birçok yolcu ağır yaralandı.

Yol kenarında toplanmış hasarlı mobilyalar ve onları izleyen insanlar.

Facia sonucunda 20 öğrencinin yanı sıra okulun kurucusu ve müdürü de hayatını kaybetti. Yaralı çocuklar ve üç yetişkin acilen yakındaki hastanelere kaldırıldı. Doktorların verdiği bilgiye göre, en az dokuz yaralının durumu ağır.

Yerel sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşanan facianın ardından Uganda hükümeti, ülke genelindeki okul gezilerini ve öğrencilerin katıldığı toplu seyahatleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Yetkililere göre bu kısıtlama, öğrenci güvenliği ile ilgili gereklilikler yeniden gözden geçirilene kadar geçerli olacak.

Ayrıca hükümet, okul servislerinin teknik durumunun kontrol edilmesi, öğrenci taşıyan sürücüler için güvenlik şartlarının sıkılaştırılması ve facianın nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması için ek önlemler başlattı.

Polis şu anda otobüsün teknik durumu, sürücünün hareketleri ve kazaya yol açan diğer faktörler hakkında soruşturma yürütmeye devam ediyor.

UgandaKampalaSipiKing David
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldıMeksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldıBugün, 13:03Wildberries depolarına drone saldırısı: ölüler ve onlarca yaralı varWildberries depolarına drone saldırısı: ölüler ve onlarca yaralı varBugün, 13:01Bilim insanları yaşam barındırabilecek bir gezegen daha keşfettiBilim insanları yaşam barındırabilecek bir gezegen daha keşfettiBugün, 12:04Macaristan yine engel oldu: Ukrayna'nın AB üyeliği tehlikede mi?Macaristan yine engel oldu: Ukrayna'nın AB üyeliği tehlikede mi?Bugün, 10:00Ukrayna'da dehşetli gece: Rusya kitlesel füze ve bomba saldırıları düzenlediUkrayna'da dehşetli gece: Rusya kitlesel füze ve bomba saldırıları düzenlediBugün, 09:48Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştuAyaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştuBugün, 05:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?