Okul gezisi faciaya dönüştü: 20 çocuk hayatını kaybetti

Uganda'nın doğu bölgesinde meydana gelen korkunç trafik kazası onlarca öğrencinin hayatına mal oldu. Okul gezisinden dönen otobüsün devrilmesi sonucu 20'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti. 28'den fazla öğrenci ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Facia, Kapchorwa bölgesindeki Chekwatit köyü yakınlarında meydana geldi. Kampala'daki Kral David İlkokulu öğrencilerinin Sipi Şelaleleri'ne düzenlenen geziden döndükleri sırada otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

İlk bilgilere göre araç yoldan çıkarak büyük bir kayaya çarptı ve ardından devrildi. Sonuç olarak otobüsteki birçok yolcu ağır yaralandı.

Facia sonucunda 20 öğrencinin yanı sıra okulun kurucusu ve müdürü de hayatını kaybetti. Yaralı çocuklar ve üç yetişkin acilen yakındaki hastanelere kaldırıldı. Doktorların verdiği bilgiye göre, en az dokuz yaralının durumu ağır.

Yerel sağlık ekipleri bazı yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşanan facianın ardından Uganda hükümeti, ülke genelindeki okul gezilerini ve öğrencilerin katıldığı toplu seyahatleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Yetkililere göre bu kısıtlama, öğrenci güvenliği ile ilgili gereklilikler yeniden gözden geçirilene kadar geçerli olacak.

Ayrıca hükümet, okul servislerinin teknik durumunun kontrol edilmesi, öğrenci taşıyan sürücüler için güvenlik şartlarının sıkılaştırılması ve facianın nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması için ek önlemler başlattı.

Polis şu anda otobüsün teknik durumu, sürücünün hareketleri ve kazaya yol açan diğer faktörler hakkında soruşturma yürütmeye devam ediyor.