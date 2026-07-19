Jude Bellingham tarihi bir başarıya imza attı: İngiltere rekorları yenilendi

İngiltere milli takımı ve Real Madrid kulübünün genç yıldızı Jude Bellingham, dünya futbol tarihine silinmez bir iz bıraktı. Orta saha oyuncusu, tek bir dünya kupasında yedi gol atan ilk İngiliz futbolcu olarak ülke rekorunu kırdı. Bu sonuçla efsanevi forvetler Gary Lineker ve Harry Kane tarafından belirlenen göstergeleri geride bıraktı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Fransa milli takımına karşı oynanan ve 6-4'lük gol şovuna dönüşen üçüncülük maçında Bellingham, tarihi golünü kaydetti. Maçın bitimine kısa bir süre kala oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında harika bir solo koşuyu golle sonuçlandırdı. Bu gol, onun turnuvadaki yedinci isabetli vuruşu oldu.

Efsaneler geride bırakıldı

Şu ana kadar İngiltere milli takımı formasıyla bir dünya kupasında en çok gol atma rekoru Gary Lineker'e aitti (Meksika-1986, 6 gol). Daha sonra Harry Kane, Rusya-2018 turnuvasında bu sonucu tekrarlamıştı. Jude Bellingham ise sadece bu rekoru kırmakla kalmadı, aynı zamanda bunu bir orta saha oyuncusu pozisyonunda yaparak herkesi hayrete düşürdü.

Bellingham'ın bu turnuvadaki yolu oldukça verimli geçti. Grup aşamasında Panama ve Hırvatistan kalelerini havalandırırken, eleme aşamasında Meksika ve Norveç maçlarında duble yapmayı başardı. Eski futbolcu Danny Murphy, BBC'ye verdiği röportajda Bellingham'ın soğukkanlılığını övgüyle karşılayarak onu İngiltere'nin şu anki en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi.

Bu maçta Arsenal kanat oyuncusu Bukayo Saka da parlak bir oyun sergiledi. Turnuvadaki ilk hat-trick'ini yaparak takımının galibiyetine büyük katkıda bulundu. Dikkat çekici bir nokta, maçın sonunda verilen penaltıyı Bellingham rekorunu geliştirmek için kullanabilirdi, ancak topu takım arkadaşı Saka'ya vererek onun hat-trick yapmasına olanak tanıdı.

Maçtan sonra Bukayo Saka bu durumu şöyle yorumladı: "Jude penaltıyı kullanmak istemedi. Aksine, ilk gelenlerden biri oydu ve 'git, hat-trick'ini tamamla' diyerek beni teşvik etti. Onun bu centilmenliği galibiyetten bile daha önemli."

Artık Jude Bellingham, İngiliz futbol panteonunda Alan Shearer, Wayne Rooney ve Sir Geoff Hurst gibi büyük isimlerle birlikte anılıyor. Tek bir turnuvada yedi gol atması, birçok efsanevi forvetin tüm kariyerleri boyunca ulaşamadığı bir sonuçtur. Bu başarı, Real Madrid yıldızının dünya futbolundaki yerini daha da sağlamlaştırdı.