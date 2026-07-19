Yapay zekanın yeni çağı: Current AI herkes için açık küresel bir ağ oluşturuyor

·1·Teknoloji
Yapay zekanın yeni çağı: Current AI herkes için açık küresel bir ağ oluşturuyor

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, dünya nüfusunun büyük bir kısmı dil engelleri nedeniyle bu fırsatlardan yararlanamıyor. Kâr amacı gütmeyen Current AI kuruluşu, bu sorunu çözmek amacıyla tıpkı World Wide Web gibi herkes için ücretsiz ve açık, kamuya ait bir yapay zeka altyapısı kurmaya başladı. Bu girişim, AI dünyasında özel şirketlerin hegemonyasına son vermeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Şubat 2025'te Martin Tisne tarafından kurulan Current AI projesi şimdiden önemli sonuçlara ulaştı. Kuruluş, Hindistan hükümetinin Bhashini departmanı ile iş birliği içinde Suno Sutra adlı bir cihaz tanıttı. Bu cep boyu cihaz, internete bağlanmadan Hindistan'ın 22 dilinde yapay zeka hizmetleri sunabiliyor. Bu, özellikle İngilizce bilmeyen tarım çalışanları ve kırsal kesimdeki insanlar için hayati önem taşıyor.

Özel çıkarlardan kamu yararına

Günümüzde OpenAI, Google ve Anthropic gibi önde gelen AI sistemleri özel şirketlere aittir ve temel amaçları kâr elde etmektir. Current AI CEO'su Ayah Bdeir, yapay zekanın insan hayatını kökten değiştirecek bir teknoloji olması durumunda, bunun kamusal ve ücretsiz bir alternatifinin bulunması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, büyük modeller ağırlıklı olarak İngilizceye dayandığı için dünya dillerinin yarısı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Proje finansal açıdan da sağlam bir temele sahip. Fransa hükümeti Current AI için 100 milyon dolar ayırırken, Ford Foundation, MacArthur Foundation, DeepMind ve Salesforce gibi kuruluşlarla birlikte toplam yatırım miktarı 400 milyon dolara ulaştı. Ayah Bdeir, bu fonları sağlayanları "yatırımcı" değil, projenin "destekçileri" olarak adlandırıyor çünkü onlardan finansal getiri beklenmiyor.

Kültürel mirası koruma misyonu

Büyük teknoloji şirketleri (Big Tech) modellerini çok dilli hale getirmeye çalışsa da, genellikle yerel kültürü ve bağlamı dikkate almıyorlar. Current AI ise yerel toplulukların kendi verileri üzerindeki kontrolü korumalarına olanak tanıyor. Bdeir'e göre dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bilgi, gelenek ve kimliği nesilden nesile aktaran bir köprüdür. Teknoloji dili anlamazsa, kültürü de koruyamaz.

Kuruluş faaliyetlerini şu alanlarda genişletiyor:

  • Dört kuruluş arasında AI projeleri için 3,2 milyon dolarlık hibe tahsis edilmesi;
  • Cenevre'deki AI for Good zirvesinde açık kaynaklı bir chatbot'un başlatılması;
  • Yazılımcı topluluğu için açık kaynaklı cihazlar ve yazılımlar oluşturulması.
Current AI projesinin amacı, yapay zekayı tıpkı internet gibi herkes için erişilebilir, kimsenin kısıtlanmadığı ve kamu yararına hizmet eden bir sisteme dönüştürmektir. Bu sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda dijital dünyada kültürel çeşitliliği koruma yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Yapay ZekaCurrent AITeknolojiAçık KaynakDijital Dünya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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