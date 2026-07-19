Yenilenebilir enerji santrallerinin yanlış konumlandırılması açığı 5 kat artırıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları, yenilenebilir enerji tesislerinin inşasında gelecekteki iklim değişikliklerini hesaba katmanın stratejik öneme sahip olduğunu belirledi. Araştırma, güneş ve rüzgar santrallerinin konumunun sistem kararlılığını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Tasarım aşamasında yalnızca geçmiş hava durumu verilerine dayanılırsa, 2050 yılına kadar elektrik enerjisi açığı ile ilgili durumların sayısı beş kata kadar artabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

MIT uzmanları tarafından geliştirilen yeni metodoloji, meteorolojik verileri enerji altyapısı simülasyonları ile birleştiriyor. Bu model, ABD'nin Texas ve New England bölgelerindeki karbonsuzlaştırılmış enerji sistemleri örneğinde test edildi. Sonuçlar, iklim tahminlerini hesaba katarak sistem dayanıklılığını önemli maliyetler olmaksızın artırmanın mümkün olduğunu gösterdi.

İklim değişikliği ve enerji güvenliği

Araştırmanın baş yazarı MIT profesörü Michael Howland, yenilenebilir enerji teknolojilerinin uygulanmasında gelecekteki hava durumu modellerini kullanmanın adaptasyon maliyetlerini düşürdüğünü belirtiyor. Günümüzde enerji sektörü iki yönlü bir baskı altında: Bir yandan yapay zeka (AI) ve ulaşımın elektrifikasyonu nedeniyle talep artarken, diğer yandan üretim hava koşullarının değişkenliğine bağımlı hale geliyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği modelde, ekstrem hava olaylarının enerji sisteminin farklı unsurları üzerindeki eş zamanlı etkileri hesaba katıldı. Örneğin, belirli bir olumsuz iklim dönemi hem güneş hem de rüzgar üretimini azaltabilir ve aynı zamanda tüketimde ani bir artışa neden olabilir. Bu tür birleşik etkilerin gelecekte enerji sistemi için en büyük sınav olması bekleniyor.

Stratejik konumlandırmanın önemi

Hesaplamalara göre, gelecekteki iklim koşullarında güneş ve rüzgar tesisleri için en uygun lokasyonlar, tarihsel verilere dayalı olarak seçilen yerlerden kökten farklı olabilir. Araştırmanın yazarlarından Qiu'nun belirttiği gibi, mesele sadece ne kadar kapasite ekleneceği değil, aynı zamanda bunların nerede ve ne zaman konumlandırılacağıdır. Bu durum, yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapan ülkeler için de geçerlidir.

Şimdilik bu metodoloji yüksek hassasiyetli pahalı modeller gerektiriyor, bu da enerji sistemi operatörleri için günlük planlamada bazı zorluklar yaratıyor. Ancak MIT bilim insanları, gelecekte gerçek projelerde kullanılabilecek daha hızlı ve daha ucuz modeller üzerinde çalışıyorlar. Bu, enerji altyapısının on yıllar boyunca istikrarlı çalışmasını sağlamaya hizmet edecektir.

ixbt.com verilerine göre, söz konusu araştırmanın küresel enerji geçiş sürecinde hataları en aza indirmek ve kaynakları verimli kullanmak konusunda önemli bir rehber olması bekleniyor.