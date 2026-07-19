Messi final öncesi takım arkadaşlarına ve taraftarlara seslendi

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin milli takımı oyuncularına ve milyonlarca taraftara duygusal bir mesaj gönderdi. Kaptan, bu sefer kupadan ziyade takımın birlikte katettiği yola özel bir değer verdiğini belirtti.

Messi'nin sözlerinde, galibiyete olan inancın yanı sıra sonuç ne olursa olsun bu takımla gurur duyma hissi de açıkça hissediliyordu.

«En güzel şey sadece kupalar değil»

Messi sosyal medya paylaşımında, son yıllarda Arjantin milli takımıyla kazanılan kupaların büyük önem taşıdığını kabul etti. Ancak kendisi için en değerli unsurun, oyuncuların birlikte yürüdüğü yol olduğunu vurguladı.

Arjantin kaptanı, zor durumlardan sonra ayağa kalkmayı, her gün aynı hedef uğruna çalışmayı ve takımla geçirilen her anı «benzersiz» olarak nitelendirdi.

«Sonuç ne olursa olsun, bu takım kimsenin silemeyeceği bir tarih yazdı» dedi Messi.

Takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti

Messi mesajında sadece sahaya çıkan oyuncularla sınırlı kalmadı. Teknik heyete ve milli takım çevresinde çalışan herkese özel olarak teşekkür etti.

Kaptana göre, bu birliktelik Arjantin milli takımını büyük bir aile haline getirdi. Takım, son yıllardaki ağır mağlubiyetlere, baskıya ve eleştirilere rağmen bir Dünya Kupası finaline daha ulaştı.

İspanya'ya karşı oynanacak maç, Messi'nin kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finali olacak. 2014'te gümüş madalya kazanmış, 2022'de ise Arjantin ile dünya şampiyonu olmuştu.

Finalde iki neslin yıldızı karşı karşıya gelecek

Kritik maçın en sembolik olaylarından biri, Messi ve Lamine Yamal'ın ilk kez rakip olarak karşılaşması olacak.

2007 yılında UNICEF iş birliğiyle hazırlanan bir yardım takvimi için yapılan fotoğraf çekiminde, genç Messi bebek Yamal'ı yıkarken görüntülenmişti. Yaklaşık 19 yıl sonra, Dünya Kupası finalinde Arjantin ve İspanya'nın liderleri olarak sahaya çıkacaklar.

Messi bu tesadüfü «hayatın sürprizlerle dolu» olduğunun bir kanıtı olarak nitelendirdi ve Yamal'ın oyununa övgüde bulundu. Aynı zamanda, finalde İspanyol kanat oyuncusunun en iyi futbolunu sergilememesini umduğunu belirtti.

İspanya - Arjantin maçı ne zaman başlayacak?

2026 Dünya Kupası finali, ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya - Arjantin

Tarih: 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece

Başlama saati: 00:00, Taşkent saati ile

FIFA'ya göre maç, 19 Temmuz günü New York saatiyle 15:00'te başlayacak. Bu, Taşkent saatiyle 20 Temmuz 00:00'a denk geliyor.

Arjantin, son dünya şampiyonu unvanını korumaya çalışacak. İspanya ise Avrupa şampiyonu unvanıyla tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferi için mücadele edecek.

Messi için bu sadece sıradan bir final değil. Mesajı bir şeyi açıkça gösterdi: kupanın kaderi henüz belli değil ancak bu Arjantin takımı kendi tarihini çoktan yazdı.

Sizce Messi, kariyerindeki bir sonraki Dünya Kupası finalini galibiyetle noktalayacak mı?