Du Plessis, Usman'ı durdurdu: Oklahoma'daki UFC gecesinde neler yaşandı?

·42·Spor
Du Plessis, Usman'ı durdurdu: Oklahoma'daki UFC gecesinde neler yaşandı?

Oklahoma City'de düzenlenen UFC Fight Night 281 turnuvasının ana maçında Dricus du Plessis, Kamaru Usman'ı mağlup etti. Beş raunt süren mücadelede Güney Afrikalı dövüşçü üstünlüğünü korudu ve hakemlerin oybirliğiyle galip geldi.

Bu sonuç du Plessis'i şampiyonluk kemeri yolunda yeniden iddialı hale getirirken, Usman'ın kariyeriyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Hakemler du Plessis'in üstünlüğünü tescilledi

Orta sıklette gerçekleşen ana maç toplam 25 dakika sürdü. Hakemlerden biri beş raundun tamamını du Plessis'e vererek 50:45 puanladı. Diğer iki hakem ise 49:46'lık skorlar kaydetti.

Du Plessis maçın başlarında isabetli vuruşları, diz darbeleri ve kafa vuruşlarıyla rakibi üzerinde baskı kurdu. Usman son rauntlarda hareketlense de maçın kaderini değiştiremedi.

Dricus du Plessis — Kamaru Usman

Sonuç: Du Plessis, hakemlerin oybirliğiyle kazandı — 50:45, 49:46, 49:46.

Du Plessis mağlubiyetten sonra geri döndü

Bu, du Plessis'in profesyonel kariyerindeki 24. galibiyeti oldu. Kariyer istatistiği 24 galibiyet ve 3 mağlubiyet şeklinde. Güney Afrikalı dövüşçü, Ağustos 2025'te Khamzat Chimaev'e yenilmesinin ardından ilk kez oktagondan galibiyetle ayrıldı.

Maç sonrasında eski şampiyon, orta sıklet kemeri için tekrar şans istediğini belirtti. Oklahoma'daki bu ikna edici galibiyeti, divizyondaki şampiyonluk yarışını kızıştırabilir.

Usman'ın son beş maçtaki dördüncü mağlubiyeti

Kamaru Usman kariyerinde beşinci kez mağlup oldu. Eski velter sıklet şampiyonunun toplam karnesi artık 21 galibiyet ve 5 mağlubiyetten oluşuyor.

Bu, Usman'ın son beş maçındaki dördüncü yenilgisi oldu. Bu süreçte sadece Joaquin Buckley'i yenebilen Usman; Leon Edwards'a iki kez, Khamzat Chimaev'e ve şimdi de du Plessis'e kaybetti.

Buna rağmen 39 yaşındaki Usman, emekli olma niyetinin olmadığını belirterek bir sonraki maçına velter veya orta sıklette çıkabileceğini ifade etti.

Ana kartta başka kimler kazandı?

Gecenin bir diğer önemli maçında Christian Leroy Duncan, tecrübeli Jared Cannonier'i hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti. Hakemler 30:27, 30:27 ve 29:28 puanlarını verdi.

Chase Hooper, Mitch Ramirez'i ilk rauntta pes ettirerek yendi. Fatima Kline, Tabatha Ricci'ye karşı üç rauntta da üstünlük sağladı; Tommy McMillen ise Alberto Montes'i üçüncü rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Du Plessis, Oklahoma'da sadece galibiyete dönmekle kalmadı, aynı zamanda şampiyonluk kemeri için ciddi bir aday olduğunu kanıtladı. Şimdi asıl soru, UFC'nin ona hemen bir şampiyonluk maçı verip vermeyeceği.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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