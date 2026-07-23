Chelsea yıldızı Enzo Fernandez çıkmazda: Real Madrid transferden vazgeçti

Londra kulübü Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez kariyerinde ciddi bir kriz yaşıyor. Dünya Kupası sonrası tatilden dönen Arjantinli futbolcu, sadece saha içindeki performansıyla değil, transfer piyasasındaki belirsiz durum nedeniyle de zor bir süreçten geçiyor. Futbolcu ve menajeri Stamford Bridge'den ayrılma isteklerini açıkça dile getirmelerine rağmen, pratikte kendisine bir alıcı bulamıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Enzo Fernandez, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kendisini olumsuz bir şekilde gösterdi. İspanya'ya karşı oynanan final maçının son dakikalarında kırmızı kart görerek takımını zor durumda bıraktı. Sonuç olarak Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, uzatmalarda gol yiyerek mağlup oldu. Bu olay futbolcunun itibarına ciddi bir darbe vurdu ve transfer piyasasındaki değerini düşürdü.

Madrid hayali ve gerçekleşmeyen planlar

Goal.com'un haberine göre, Enzo Fernandez'in ana hedefi Real Madrid kadrosuna katılmaktı. Hatta Mart ayındaki röportajlarından birinde İspanya'da yaşamak istediğini belirterek "Kraliyet Kulübü"ne açıkça göz kırpmıştı. Ancak Madrid kulübü yönetimi, Arjantinli futbolcuyu transfer etme niyetleri olmadığını resmen açıkladı. Bu durum, futbolcunun planlarının suya düştüğünü gösteriyor.

Durumu karmaşıklaştıran bir diğer faktör ise Chelsea tarafından belirlenen yüksek bonservis bedeli. Londralılar yıldız oyuncuları için 120 milyon sterlin (yaklaşık 160 milyon dolar) talep ediyor. Mevcut ekonomik koşullar ve futbolcunun son maçlardaki disiplinsizliği göz önüne alındığında, Avrupa devleri bu kadar büyük bir meblağı harcamaya yanaşmıyor.

Enzo Fernandez'in menajeri, eski futbolcu Javier Pastore de durumu yumuşatmak yerine ateşe körükle gidiyor. The Athletic'e verdiği röportajda Chelsea yönetimini işleri doğru yönetmemekle suçladı. Pastore'ye göre, kulüple yeni sözleşme görüşmeleri sonuç vermedi ve başka seçenekleri değerlendirmek zorundalar.

Yeni teknik direktör ve belirsiz gelecek

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ise futbolcuyu takımda tutmak istediğini belirtti. Ancak Enzo Fernandez'in Londra'da kalmak istememesi ve kulüp ortamından duyduğu memnuniyetsizlik durumu içinden çıkılmaz hale getiriyor. Futbolcu şu anda "transfer çıkmazında": gitmek istiyor ancak onu bekleyen bir takım yok.

Bu transfer krizi, İngiltere Premier Lig'in yeni sezonu öncesinde Chelsea'nin iç huzurunu olumsuz etkileyebilir. Eğer Enzo Fernandez önümüzdeki haftalarda kendisine yeni bir takım bulamazsa, taraftarlar ve teknik heyetle soğuk ilişkiler içinde Stamford Bridge'de kalmak zorunda kalacak. Olayların gelişimi artık büyük ölçüde futbolcunun kendi tutumuna bağlı.