Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi takım arkadaşlarına ne söylediği ortaya çıktı

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Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesi takım arkadaşlarına ne söylediği ortaya çıktı

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde soyunma odasında takım arkadaşlarına seslenerek onları sakin olmaya çağırmıştı. Sosyal medyada yayılan videoda efsanevi oyuncunun “sakin olun, her şeyi unutun” şeklindeki ifadeleri, birçok tartışmaya ve çeşitli komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Çoğu kişi, bu sözlerin arkasında takım içinde bir sorun veya dış baskı olduğunu düşündü. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı final mücadelesinde Arjantin, İspanya'ya 0-1 mağlup olarak şampiyonluk unvanını koruyamadı. Mağlubiyetin ardından Messi'nin maç öncesi konuşması daha fazla soru işareti yarattı. Inter Miami yıldızı konuşmasında: “Hadi beyler, sakinlik en önemlisi. Sadece oyunu düşünelim, başka hiçbir şeyi değil. Sakin olun ve her şeyi unutun” ifadelerini kullanmıştı.

Sırların açığa çıkması ve taktiksel talimatlar

Bu gizemli konuşmaya açıklık getirmek amacıyla Liverpool orta sahası Alexis Mac Allister'ın babası Carlos Mac Allister, oğluyla iletişime geçti. Radio La Red'e verdiği röportajda Carlos, başlangıçta kendisinin de bu sözlerden endişelendiğini itiraf etti. Oğluna soyunma odasında tatsız bir olay yaşanıp yaşanmadığını sordu.

Ancak Alexis Mac Allister, babasına tüm şüphelerin yersiz olduğunu açıkladı. Messi'nin “her şeyi unutun” çağrısının sadece futbolla ilgili olduğu ve İspanya'nın yoğun presine karşı koymak için yapılan zihinsel hazırlığın bir parçası olduğu anlaşıldı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, takım arkadaşlarını dış ortamdan ve taraftar baskısından uzaklaşıp tüm dikkatlerini taktiğe vermeye teşvik etmişti.

Alexis Mac Allister'ın sözlerine göre, Lionel Messi maç sırasında şu noktalara dikkat edilmesini istedi:

  • Top kontrolü ve kısa paslarla hücum organizasyonu;
  • Sahada üçgenler kurarak rakip savunmayı aşmak;
  • Topu rastgele ileri dikmemek ve pozisyon oyununu korumak;
  • İspanya'nın agresif presine karşı soğukkanlı hareket etmek.

Carlos Mac Allister, o gün İspanya milli takımının daha iyi formda olduğunu belirtti. Eski futbolcu, “İspanya'ya karşı oynadık ve onlar daha güçlüydü. Bu mağlubiyet uzun süre acı verecek ama bazen rakibin sizden üstün olduğunu kabul etmek gerekir. Bu, takımın elinden geleni yapmadığı anlamına gelmez, sadece o gün rakibin şansı yaver gitti” dedi.

Böylece Messi'nin “gizemli” konuşmasının arkasında herhangi bir kavga veya iç çekişme olmadığı netleşti. Bu, sadece tecrübeli bir kaptanın genç takım arkadaşlarının heyecanını yenmelerini ve kendi oyun tarzlarından sapmamalarını sağlamaya yönelik bir çabasıydı. La Nacion'un haberine göre, Arjantin milli takımı mağlubiyete rağmen kaptanlarının liderlik vasıflarına büyük değer veriyor.

Lionel MessiArjantin2026 Dünya KupasıFutbolAlexis Mac Allister
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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