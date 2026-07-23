Luis Figo: Kylian Mbappe 2026 Ballon d'Or için ana aday olmaya devam ediyor

·70·Spor
Luis Figo: Kylian Mbappe 2026 Ballon d'Or için ana aday olmaya devam ediyor

Futbol dünyasının efsane isimlerinden, eski Real Madrid yıldızı Luis Figo, yakın zamanda verdiği bir röportajda modern futbolun en güncel konularına değindi. Figo'ya göre Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için en güçlü adaylardan biri olmaya devam ediyor. Bu haber, Betfair etkinliğine katılan Figo'nun açıklamalarına dayanarak ixbt.com tarafından aktarılmıştır. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mbappe uzun süredir dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için ana aday olarak görülüyor. Uluslararası arenadaki başarıları, özellikle Dünya Kupalarındaki golcü kimliği bu tahminleri güçlendiriyor. Fransa Milli Takımı turnuvayı dördüncü sırada tamamlamış olsa da, Mbappe 10 golle "Altın Ayakkabı"yı kazandı ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Ballon d'Or kriterleri ve yeni adaylar

Luis Figo, ödül verilirken sadece milli takım performansının değil, kulüp düzeyindeki başarıların da belirleyici olduğunu vurguladı. Portekizli efsane, "Mbappe harika oyunlarıyla ödülü hak ediyor. Ancak tüm yıl boyunca gösterilen sonuçları hesaba katmalıyız. Yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferler de kriterler arasında önemli bir yere sahip" dedi.

Figo ayrıca sürpriz adaylar olarak Paris Saint-Germain'den bazı isimleri de işaret etti. Özellikle Vitinha ve Desire Doue gibi oyuncuların geçen sezonki istikrarlı performansını övdü. Ona göre bu futbolcular, kulüplerinde gösterdikleri başarılarla elit listede yer almayı hak ediyorlar.

Rodri ve Real Madrid transferi hakkında

Sohbet sırasında Manchester City orta sahası Rodri hakkındaki söylentiler de gündeme geldi. Şu sıralar bu oyuncunun Madrid'in "Galacticos" projesine dahil edileceğine dair çeşitli haberler dolaşıyor. Rodri, taktiksel zekası ve istikrarıyla Madrid ekibi için ideal bir aday olarak görülüyor.

Ancak Figo, bu transferin gerçekleşmesinin kolay olmayacağı konusunda uyardı. "Rodri harika bir futbolcu ve Real Madrid gibi bir kulübe çok yakışır. Ancak Manchester City ile mevcut bir sözleşmesi olduğunu unutmamak gerek. Elbette Real Madrid her zaman dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katmak ister, ancak bu seviyedeki transferler karmaşık süreçlerdir" diye ekledi.

Son olarak Figo, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferini takdirle karşıladı. Ona göre "La Roja", turnuva boyunca en güzel ve etkili futbolu sergileyen tek takımdı. İspanyolların istikrarı ve savunmadaki sağlamlığı, onları şampiyonluk kürsüsüne taşıyan temel faktörler olarak gösterildi.

FutbolReal MadridKylian MbappeBallon d'OrRodri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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